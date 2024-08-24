Вильнюсский муниципалитет приглашает голосовать за любимое дерево: можно выиграть велосипед

Голосуйте за любимое дерево и выиграйте велосипед!
Из участников голосования путем жеребьевки выберут победителя. Он получит велосипед.
Самое любимое дерево Вильнюса представят на номинацию дерева Литвы.
В 2023 году в финале конкурса Еврокомиссии на самую зеленую столицу Вильнюс получил титул Зеленой столицы Европы 2025. Это не только важная заслуга, но и серьезное обязательство больше внимания уделять сохранению деревьев в городе, смягчению последствий глобального потепления, устойчивой мобильности.
Голосование длится с 13 августа по 9 сентября. Голосовать вы можете только один раз. Участники конкурса должны указать свои данные. Победитель станет известен 10 сентября.
Голосовать можно здесь: https://www.delfi.lt/apps/zalioji-sostine