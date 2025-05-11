2025.05.11 07:05

Вильнюсский муниципалитет показал, как отметит границы Шнипишкского еврейского кладбища

 
ru.DELFI.lt
Šnipiškių žydų kapinės
Šnipiškių žydų kapinės
ФОТО: madeinvilnius.lt

Вильнюсский муниципалитет сообщает о проекте исторической памяти – будут отмечены границы уничтоженного старого еврейского кладбища в Шнипишкес. Работы начнутся 19 мая 2025 г. и продлятся до 1 августа 2025 г., пишет портал madeinvilnius.lt.

Границы исторического кладбища символически отметят специальными габионами, их установят и на твердой поверхности, и на траве. Рядом установят информационные таблички, которые помогут понять значимость территории и ее границы.

Кладбище находилось между улицами Ринктинес и Олимпечу. Предполагается, что оно здесь существовало с 1487 года, впервые в документах о нем упоминалось в 1592 г. Сначала это были отдельные участки с захоронениями, а в конце XVIII в. их объединили в целостную территорию.

На этом кладбище были похоронены известные члены еврейской общины Литвы – в их числе и Виленский Гаон, граф Валентин Потоцкий и многие другие. Кладбище официально было закрыто в XIX в. и большая часть останков перезахоронена, в советское время на месте кладбища построили Дворец спорта, однако часть захоронений все же осталась на этом участке и свидетельствует о важной странице истории Вильнюса.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии