Вильнюсский муниципалитет показал, как отметит границы Шнипишкского еврейского кладбища

Границы исторического кладбища символически отметят специальными габионами, их установят и на твердой поверхности, и на траве. Рядом установят информационные таблички, которые помогут понять значимость территории и ее границы.
Кладбище находилось между улицами Ринктинес и Олимпечу. Предполагается, что оно здесь существовало с 1487 года, впервые в документах о нем упоминалось в 1592 г. Сначала это были отдельные участки с захоронениями, а в конце XVIII в. их объединили в целостную территорию.
На этом кладбище были похоронены известные члены еврейской общины Литвы – в их числе и Виленский Гаон, граф Валентин Потоцкий и многие другие. Кладбище официально было закрыто в XIX в. и большая часть останков перезахоронена, в советское время на месте кладбища построили Дворец спорта, однако часть захоронений все же осталась на этом участке и свидетельствует о важной странице истории Вильнюса.