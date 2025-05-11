Вильнюсский муниципалитет показал, как отметит границы Шнипишкского еврейского кладбища

Границы исторического кладбища символически отметят специальными габионами, их установят и на твердой поверхности, и на траве. Рядом установят информационные таблички, которые помогут понять значимость территории и ее границы.

Кладбище находилось между улицами Ринктинес и Олимпечу. Предполагается, что оно здесь существовало с 1487 года, впервые в документах о нем упоминалось в 1592 г. Сначала это были отдельные участки с захоронениями, а в конце XVIII в. их объединили в целостную территорию.