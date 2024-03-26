Вильнюсский муниципалитет: памятник во дворе Францисканского монастыря установлен нелегально

"Комиссия по исторической памяти рассматривала этот вопрос в августе и, как и полагается, вроде в течение 10 рабочих дней заявители были поставлены в известность, что Комиссия по исторической памяти не дала согласия на установку памятника. Могу заверить, что заявители были проинформированы по указанным контактам. Указанные контакты, которые были в поступившем заявлении, подтвердили факт получения нашего неодобрения и проинформировали об этом монастырь", – рассказала Шерайте-Гогелене.

"Он должен был получить одобрение не только со стороны муниципалитета, но и Департамент культурного наследия (ДКН) должен был одобрить его установку, потому что это – территория старого города и общественное пространство", – сказала председатель Комиссия по исторической памяти и добавила, что решение о дальнейших действиях должен принять ДКН.

"Здесь есть варианты – может быть назначен штраф или дано время на оформление всех этих разрешений, или даже демонтаж памятника. Но здесь уже ДКН будет решать, каким может быть наказание. (...) Вопрос еще не закрыт", – сказала политик.