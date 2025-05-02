2025.05.02 10:54

Вильнюсский муниципалитет отказывается от бумажных счетов

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus miesto būstas
Vilniaus miesto būstas

С мая 2025 года почти 3000 вильнюсцев, которые арендуют жилье у Вильнюсского муниципалитета, смогут рассчитаться за услугу более современным способом – многоразовыми картами клиента, бумажные счета им больше не будут рассылать. Новый порядок расчета актуален для тех, кто арендует жилье у муниципалитета, пишет портал madeinvilnius.lt.

Новый порядок не только устойчив, но и прост.

„За последние несколько месяцев эти карты раздали всем клиентам. Мы рады, что многие успешно ими пользуются, но призываем и остальных проявить активность“, – сказала Росита Жибелене, директор муниципальной компании Vilniaus miesto būstas.

Проверить данные на картах и заплатить за услугу 1569 человек, которые арендуют жилье у муниципалитета, и 1264 жителя социального жилья смогут в кассах магазинов Maxima, в кассах самообслуживания Maxima и в терминалах Perlаs.

В обычных кассах Maxima и терминалах Perlаs достаточно подать карту продавцу, а в кассах самообслуживания – считать информацию в терминале. Счет можно оплатить также в приложениях Perlas GO или Viena sąskaita. Можно заказать электронный счет на эл. почту.

„Новый способ расчета будет не только удобнее для жителей, но и устойчивее. Отказ от бумажных счетов поможет сэкономить 170 кг бумаги в год, уменьшит услуги по транспортировке, а работники свободное время посвятят повышению качества обслуживания клиентов.

Последний бумажный счет жители получат за апрель 15 мая 2025 года. После этого заплатить за аренду можно только с помощью карты или после получения электронного счета.

Если вы потеряли карту, первый раз новую вам выдадут бесплатно. Об утрате карты информируйте Vilniaus miesto būstas по телефонам +370 5 277 9090 или 19118 или эл. почте info@vmb.lt.

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