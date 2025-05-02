Вильнюсский муниципалитет отказывается от бумажных счетов

Новый порядок не только устойчив, но и прост.

„За последние несколько месяцев эти карты раздали всем клиентам. Мы рады, что многие успешно ими пользуются, но призываем и остальных проявить активность“, – сказала Росита Жибелене, директор муниципальной компании Vilniaus miesto būstas.

Проверить данные на картах и заплатить за услугу 1569 человек, которые арендуют жилье у муниципалитета, и 1264 жителя социального жилья смогут в кассах магазинов Maxima, в кассах самообслуживания Maxima и в терминалах Perlаs.