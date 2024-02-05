Вильнюсский муниципалитет обещает изменения в сфере общественных туалетов

В Вильнюсе цена за услуги общественных туалетов одинаковая – 0,30 евро. Муниципалитет обещает, что в ближайшее время общественных туалетов будет в два раза больше, и платить за них не придется.
Муниципалитет жалуется на проблемы с ремонтом и открытием новых туалетов в Старом городе, поскольку там процессы регламентирует Департамент культурного наследия.
Подробно об этой ситуации рассказала представитель муниципалитета Юдита Науцкувене.
– Скажите, сколько общественных туалетов есть в Вильнюсе?
– Их 16. Мы проектируем новые, в будущем их будет больше, думаем, 30.
– Сколько из 16 работает зимой?
– Все эти туалеты работают и зимой, и летом. Только время работы может быть разное.
– Во всем Вильнюсе действует одна цена – 30 центов?
– Да. Такие расценки утвердил горсовет - 30 центов.
– Получаете ли вы жалобы жителей в связи с тем, что в общественных туалетах нельзя заплатить за услугу, например, банковской картой?
– Да. Видим дискуссии, возмущения, просьбы, разные мнения. Мы идем к тому, чтобы сделать туалеты бесплатными, чтобы людям не пришлось за них платить.
– Есть ли какие-то требования к тому, какими должны быть общественные туалеты в Вильнюсе? Одна работница на Лукишкской площади сказала, что туалет такой красивый, что люди иногда путают его с рестораном или кинотеатром. Были ли какие-то требования к внешнему виду этого туалета?
– Нет, его строили не по типовому, а по отдельному проекту, это было давно. Конечно, этот туалет один из самых новых, но мы собираемся и его обновлять, может тогда его уже не будут путать с рестораном.
– Когда в Вильнюсе должно появиться больше туалетов?
– Готовят проекты. Некоторые туалеты начали строить, например, на пляжах в Валакупяй, в парке Вингис. Мы продвигаемся вперед, конечно, все делаем поэтапно. Есть еще не согласованные проекты, например, в Старом городе, там нельзя строить подземные туалеты. Приходится искать альтернативу. Это тормозит процесс, я боюсь обмануть, думаю, потребуется 3-5 лет, чтобы все появились.