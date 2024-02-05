Вильнюсский муниципалитет обещает изменения в сфере общественных туалетов

– Да. Видим дискуссии, возмущения, просьбы, разные мнения. Мы идем к тому, чтобы сделать туалеты бесплатными, чтобы людям не пришлось за них платить.

– Получаете ли вы жалобы жителей в связи с тем, что в общественных туалетах нельзя заплатить за услугу, например, банковской картой?

– Все эти туалеты работают и зимой, и летом. Только время работы может быть разное.

– Их 16. Мы проектируем новые, в будущем их будет больше, думаем, 30.

Муниципалитет жалуется на проблемы с ремонтом и открытием новых туалетов в Старом городе, поскольку там процессы регламентирует Департамент культурного наследия .

В Вильнюсе цена за услуги общественных туалетов одинаковая – 0,30 евро. Муниципалитет обещает, что в ближайшее время общественных туалетов будет в два раза больше, и платить за них не придется.

– Есть ли какие-то требования к тому, какими должны быть общественные туалеты в Вильнюсе? Одна работница на Лукишкской площади сказала, что туалет такой красивый, что люди иногда путают его с рестораном или кинотеатром. Были ли какие-то требования к внешнему виду этого туалета?

– Нет, его строили не по типовому, а по отдельному проекту, это было давно. Конечно, этот туалет один из самых новых, но мы собираемся и его обновлять, может тогда его уже не будут путать с рестораном.

– Когда в Вильнюсе должно появиться больше туалетов?