Вильнюсский муниципалитет купил 12 новых квартир

"Вильнюсский муниципалитет активно осуществляет реформу институциональной опеки: на проспекте Саванорю строят центр дневной занятости и социальные мастерские, только что открыт дом группового проживания на ул. Науясоджё, еще один строят на ул. Тунелё. Я очень рада, что параллельно в городе расширяется относительно новая услуга защищенного жилья. Мы хотим, чтобы люди с расстройством интеллекта и психосоциальной недееспособностью в зависимости от конкретной ситуации получали разные возможности для как можно более самостоятельной жизни, получать услуги и необходимую помощь в обществе", – сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.
Людям, которые будут жить в защищенном жилье в быту будут помогать социальные работники. Они помогут им искать работу, стать самостоятельнее, решать финансовые вопросы и т.д. По действующим законам, такая услуга может предоставляться до трех лет.
Для расширения услуги защищенного жилья в конце 2023 г. было приобретено 12 трехкомнатных квартир, построенных не позже 2020 г. В них есть все необходимое для жизни - техника и мебель. Жители в ближайшее время заселятся в эти квартиры. В каждой квартире будут жить два человека.
Квартиры и их оборудование обошлись муниципалитету в 2,1 млн. евро. Их приобретение - часть проекта, финансируемого на деньги ЕС. Всего в рамках этого проекта в Вильнюсе купили 14 квартир, созданы 32 жилых места.
Сейчас услугой защищенного жилья пользуются 16 вильнюсцев.