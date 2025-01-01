Вильнюсский каток уже посетили больше 25 000 горожан и гостей столицы

Каток работает с 30 ноября и пользуется популярностью среди горожан и гостей города. За месяц его посетили более 25 000 горожан и гостей столицы, из них четверть – гости из других стран или живущие в Вильнюсе иностранцев. На каток приходил и американский чемпион по фигурному катанию Джейсон Браун.