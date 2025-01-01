2025.01.01 14:39

Вильнюсский каток уже посетили больше 25 000 горожан и гостей столицы

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus ledas Rotušės aikštėje
Vilniaus ledas Rotušės aikštėje
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

В Вильнюсе невозможно обойти стороной праздничный каток Vilniaus ledas на Ратушной площади. Необычно место, праздничная атмосфера, музыкальное сопровождение уже привлекли больше 25 000 посетителей. Каток будет открыт до 26 января, пишет портал madeinvilnius.lt.

Каток работает с 30 ноября и пользуется популярностью среди горожан и гостей города. За месяц его посетили более 25 000 горожан и гостей столицы, из них четверть – гости из других стран или живущие в Вильнюсе иностранцев. На каток приходил и американский чемпион по фигурному катанию Джейсон Браун.

Каток испытали и многие известные в Литве люди: Каролина Месхино, Даля Белицкайте, Угне Сипаре, Дайнюс Новицкас, Инга Жуолите, Каролис Тишкявичюс, Линас Вайткявичюс и др.

Каток работает каждый день с 10 до 22 ч. (по выходным до 23 ч.). В канун Нового года были объявлены два дополнительных вечерних сеанса.

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