2025.01.30 07:02

Вильнюсский горсовет в первом чтении одобрил повышение платы за проезд в общественном транспорте

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viešasis transportas
Viešasis transportas
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Вильнюсский горсовет в первом чтении одобрил повышение платы за проезд в общественном транспорте.

Во время первого голосования проект поддержали 29 членов горсовета, воздержался 1, 20 были против. Окончательное голосование состоится в марте, перед этим вопрос обсудят в комитетах.

Билеты подорожают, поскольку в 2027 году в столице планируют грандиозное обновление системы общественного транспорта. По данным муниципалитета, если не изменить цены, это обойдется городу в дополнительные 90 млн. евро, поэтому повышение цен поможет сбалансировать эти расходы.

Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро).

Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.

Планируют ввести новые билеты – семейный, групповой, для больших групп и на две поездки.

Планируется сохранить все имеющиеся льготы, предусмотренные законом, за исключением годовых билетов для пенсионеров – цена на них увеличится с 2,9 до 10 евро.

Муниципалитет считает, что новые цены побудят жителей пользоваться не краткосрочными билетами, а билетами более продолжительного срока действия.

Если в марте горсовет одобрит повышение цен, они изменятся с 1 июля 2025 года.

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