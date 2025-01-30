Вильнюсский горсовет в первом чтении одобрил повышение платы за проезд в общественном транспорте.

Во время первого голосования проект поддержали 29 членов горсовета, воздержался 1, 20 были против. Окончательное голосование состоится в марте, перед этим вопрос обсудят в комитетах.

Билеты подорожают, поскольку в 2027 году в столице планируют грандиозное обновление системы общественного транспорта. По данным муниципалитета, если не изменить цены, это обойдется городу в дополнительные 90 млн. евро, поэтому повышение цен поможет сбалансировать эти расходы.