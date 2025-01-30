Вильнюсский горсовет призывает деятелей культуры отказаться от сотрудничества с российскими авторами

„Подготовить эту резолюцию нас побудили недавние события, когда в общественном поле доминировали безответственные высказывания и нарративы о „великой“ русской культуре, внесли некоторую суматоху в культурное сообщество, а также могут раскалибровать принципиальные ценностные положения, которые соблюдаются в последние годы и которые подчеркивает и, опираясь даже на две резолюции Сейма, в очередной раз декларирует Вильнюсский городской совет“, – сказал, представляя резолюцию, депутат горсовета, консерватор Вигинтас Гаспаравичюс, при этом подчеркнув, что инициатором документа выступили фракции „Союза Отечества–Христианских демократов Литвы“ (СО-ХДЛ) и „Свободы“.