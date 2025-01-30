Вильнюсский горсовет призывает деятелей культуры отказаться от сотрудничества с российскими авторами

Такую резолюцию с позицией по отношению к русской культуре принял Вильнюсский горсовет на заседании в среду.
„Подготовить эту резолюцию нас побудили недавние события, когда в общественном поле доминировали безответственные высказывания и нарративы о „великой“ русской культуре, внесли некоторую суматоху в культурное сообщество, а также могут раскалибровать принципиальные ценностные положения, которые соблюдаются в последние годы и которые подчеркивает и, опираясь даже на две резолюции Сейма, в очередной раз декларирует Вильнюсский городской совет“, – сказал, представляя резолюцию, депутат горсовета, консерватор Вигинтас Гаспаравичюс, при этом подчеркнув, что инициатором документа выступили фракции „Союза Отечества–Христианских демократов Литвы“ (СО-ХДЛ) и „Свободы“.
Столичный горсовет призывает вильнюсских представителей культуры и искусства воздержаться от участия в совместных проектах с участием лиц, представляющих Россию, а также отказаться от мероприятий, пропагандирующих российское творчество, в том числе русскую классику.
Кроме того, призывают не сотрудничать с лицами с российским гражданством, которые публично не выразили поддержку Украины, не работать с артистами, которые после 2014 года посещали Крым или другие украинские территории, оккупированные Россией. Авторам и организациям в Вильнюсе также рекомендуется не торговать изданными в России изданиями на русском языке или прессой, содержащей дезинформацию и информацию, враждебную Литовской государственности.
В резолюции также содержится призыв активнее поддерживать Украину и поддерживать авторов и представителей культуры и искусства страны, борющейся против российской агрессии.
В документе Вильнюсский горсовет осудил использование культуры в качестве инструмента российской империалистической политики. Столичные политики отметили, что Кремль использует русскую культуру за рубежом в качестве информационного оружия, тем самым „пытаясь завладеть умами и сердцами жителей Европы, Литвы и многонационального, мультикультурного Вильнюса“.
„Культура используется для сохранения влияния на лиц русской национальности, для поляризации общества, для оправдания экспансионистской политики и войны, развязанной в Украине“, – говорится в резолюции, в которой подчеркивается, что Вильнюсский горсовет не отождествляет русскую культуру с культурой русского национального меньшинства, проживающего в Вильнюсе.
Напомним, что на прошлой неделе радиостанция LRT сообщила, что в Вильнюсе продаются географические карты, на которых Крым и часть неоккупированных восточных территорий Украины изображены как фактические территории России. Такие издания были замечены в книжном магазине Knygų pasaulis. В свою очередь магазин указал, что вводящие в заблуждение российские атласы пользуются спросом, а их распространение не запрещено.