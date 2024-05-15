Вильнюсский горсовет принял решение переименовать гимназию им. Саломеи Нерис в честь Витиса

"Спасибо, разрешили вопрос века. Наилучшие пожелания школьному сообществу", - сказал после голосования мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
На заседании в среду городской совет выбирал между двумя вариантами названия гимназии им. Саломеи Нерис – Св. Екатерины (Швянтос Котринос) и Витиса. Последний вариант поддержал 41 член совета, 1 член совета высказался за название Св. Екатерины.
В середине февраля общины столичных гимназий им. Саломеи Нерис и Софии Ковалевской обратились в Вильнюсское городское самоуправление с просьбой изменить их названия. Последней было присвоено имя Вильнюсской гимназии "Состинес" (Столичная)
Гимназию им. Саломеи Нерис Комиссия по исторической памяти самоуправления предложила переименовать в Гимназию им. Св. Екатерины, но школьное сообщество не одобрило этот вариант и предложило вариант Витиса.
В последнее время Комиссия по десоветизации дала рекомендации нескольким муниципалитетам изменить улицы имени Саломеи Нерис. Реагируя на заключения комиссии о творчестве и биографии поэта, школы им. Саломеи Нерис в Вильнюсе и Вилкавишкисе инициировали процесс изменения своих названий.
Так называемый закон о десоветизации вступил в силу в Литве 1 мая прошлого года. Он применяется к увековеченным или изображенным в любой форме лицам, символам, информации, пропагандирующим тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии.