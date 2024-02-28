Вильнюсский горсовет одобрил переименование гимназии им. Софьи Ковалевской

Переименование гимназии им. С. Ковалевской одобрили 32 депутата горсовета, против проголосовали 3, воздержались 9 депутатов горсовета.

На состоявшемся в среду заседании горсовета также планировалось рассмотреть вопрос переименования столичной школы им. Саломеи Нерис. Однако сообщество гимназии прямо перед собранием заявило о несогласии с вариантом названия Св. Екатерины, ранее предложенным Комиссией по исторической памяти.