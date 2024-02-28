Вильнюсский горсовет одобрил переименование гимназии им. Софьи Ковалевской

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Вильнюсское городское самоуправление на заседании в среду одобрило переименование двух столичных школ – гимназий им. Саломеи Нерис и им. Софьи Ковалевской. Последняя была переименована в Вильнюсскую гимназию Sostinės (Вильнюсская столичная гимназия).

Переименование гимназии им. С. Ковалевской одобрили 32 депутата горсовета, против проголосовали 3, воздержались 9 депутатов горсовета.

На состоявшемся в среду заседании горсовета также планировалось рассмотреть вопрос переименования столичной школы им. Саломеи Нерис. Однако сообщество гимназии прямо перед собранием заявило о несогласии с вариантом названия Св. Екатерины, ранее предложенным Комиссией по исторической памяти.

Поэтому на данный момент предложение одобрено только на начальном этапе. Решение относительно варианта названия для гимназии им. С. Нерис муниципалитет примет в ходе дальнейших обсуждений.

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