Вильнюсский горсовет одобрил переименование гимназии им. Софьи Ковалевской

Переименование гимназии им. С. Ковалевской одобрили 32 депутата горсовета, против проголосовали 3, воздержались 9 депутатов горсовета.
На состоявшемся в среду заседании горсовета также планировалось рассмотреть вопрос переименования столичной школы им. Саломеи Нерис. Однако сообщество гимназии прямо перед собранием заявило о несогласии с вариантом названия Св. Екатерины, ранее предложенным Комиссией по исторической памяти.
Поэтому на данный момент предложение одобрено только на начальном этапе. Решение относительно варианта названия для гимназии им. С. Нерис муниципалитет примет в ходе дальнейших обсуждений.
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