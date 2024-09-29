2024.09.29 07:10

Вильнюсский автосервис украсил свои стены граффити

 
ru.DELFI.lt
Gatvės menas
Gatvės menas
ФОТО: Egidijus Babelis

Вильнюс - город контрастов. Особенно много их можно увидеть в микрорайоне Шнипишкес. С одной стороны новые блестящие на солнце небоскребы, с другой – исторические здания. Одни из таких зданий отреставрированы, другие – нет. Между ними – старый автосервис. Его владельцы решили оживить улицу и украсили стены здания огромным граффити, пишет портал madeinvilnius.lt.

Разбрызгивающий грязь на лесных дорогах внедорожник привлекает внимание горожан и гостей столицы. Его можно увидеть на стене дома номер 53 на ул. Калварию.

В этом старом здании автосервис работает с 1994 года. Его владельцы довольно оригинальным способом решили обновить внешний вид здания: они привели в порядок здание и нарисовали на нем граффити.

„Это первый автосервис нашей сети, он открылся ровно 30 лет назад. Город меняется, мир - тоже, мы внедряли инновации внутри, но заметили, как меняется город и решили, что нас должны видеть и снаружи. Шнипишкес – практически сердце Вильнюса, здесь много контрастов, нам не хотелось выглядеть скучно, мы решили раскрасить город, сделать его интереснее и красивее, вот и нанесли рисунки“, – сказал директор компании Martonas Мантас Римкус.

Идея была согласована с Вильнюсским муниципалитетом.

Рисунок выполнил известный художник Кипрас Петрулис.

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