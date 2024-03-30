Вильнюсский "Автомузей" преподнес сюрприз своим посетителям: можно сделать то, о чем многие даже не мечтали

Кроме росписи яйца-автомобиля, посетителей музея ждет увлекательная экскурсия, а детей - роль сыщиков, они будут искать спрятанные в музее крашенки и выяснят, какую тайну они скрывают.

"Мы знаем, что процесс росписи яиц затягивает и детей и взрослых, поэтому две недели подряд по выходным мы предложим своим посетителям безграничные возможности покраски", – сказала представитель музея Йоланта Масюлене.

"Яйцом" будет симпатичный автомобиль 1936 года выпуска.

"Наше яйцо не надо заворачивать в носок, обмакивать в жидкость из-под вареной луковой шелухи, варить и опасаться, что оно лопнет. Автомобиль Steyr 50 выдержит все способы проявления искусства", – сказал учредитель музея Повилас Эйтутис.

Покрытый белой краской автомобиль на самом деле напоминает яйцо. Расписывать его можно специальными мелками, стираются они губкой.