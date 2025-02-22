Вильнюсским учителям иностранных языков предлагают доплату в размере до 400 евро в месяц

В вильнюсских школах не хватает 40 учителей иностранных языков. Если горсовет одобрит это предложение и все 40 позиций будут заняты, то это обойдется бюджету в 200 000 евро в год.

„Ситуация, при которой муниципалитеты вынуждены за свой счет латать дыры в национальной политике, не радует. Однако мириться с нехваткой таких специалистов, особенно в городских школах, мы не можем – нехватка учителей стала серьезным вызовом, который вне всякого сомнения влияет и на качество обучения. Мы считаем, что 200 000 евро для столицы, бюджет которой приближается к 2 млрд. евро, это вполне подъемная сумма и значительная инвестиция в будущее и поможет обеспечить качественное преподавание иностранных языков в столице“, – сказал староста фракции соцдемов Повилас Пинялис.