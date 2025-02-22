2025.02.22 07:02

Вильнюсским учителям иностранных языков предлагают доплату в размере до 400 евро в месяц

 
ru.DELFI.lt
Paaugliai
Paaugliai
ФОТО: Mircea Moira | Shutterstock

Фракция социал-демократов Вильнюсского муниципалитета представила горсовету предложение выплачивать начинающим учителям иностранных языков дополнительно до 400 евро в месяц. Предполагается, что эта надбавка поможет решить проблему нехватки специалистов в школах, пишет портал madeinvilnius.lt.

В вильнюсских школах не хватает 40 учителей иностранных языков. Если горсовет одобрит это предложение и все 40 позиций будут заняты, то это обойдется бюджету в 200 000 евро в год.

„Ситуация, при которой муниципалитеты вынуждены за свой счет латать дыры в национальной политике, не радует. Однако мириться с нехваткой таких специалистов, особенно в городских школах, мы не можем – нехватка учителей стала серьезным вызовом, который вне всякого сомнения влияет и на качество обучения. Мы считаем, что 200 000 евро для столицы, бюджет которой приближается к 2 млрд. евро, это вполне подъемная сумма и значительная инвестиция в будущее и поможет обеспечить качественное преподавание иностранных языков в столице“, – сказал староста фракции соцдемов Повилас Пинялис.

Сейчас надбавки получают преподаватели испанского языка. Преподаватели других иностранных языков никакие надбавки не получают.

В Вильнюсе не хватает 40 преподавателей иностранных языков (английского, немецкого, французского и испанского).

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