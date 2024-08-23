Вильнюсских водителей просят готовиться к сентябрю: местами будут продолжаться дорожные работы

Сентябрь в Вильнюсе – это время начала более интенсивного движения в городе. После летних каникул на дорогах столицы количество машин увеличивается на 20–30%, поэтому появляются заторы. В Вильнюсе заторы формируются с 7 до 9 ч. и с 16 до 19 ч. Избежать заторов в сентябре не получится, однако можно их уменьшить, если выбирать альтернативные пути или средства передвижения.