Вильнюсские водители возмущены: действительно ли муниципалитет понимает, что делает?

Водитель сказала, что из-за ремонта образовались такие заторы, что два километра на машине люди едут почти полчаса.
„Хочу информировать об абсурдной ситуации в Вильнюсе. Был начат ремонт улицы Лаздинелю, установили светофор для регулирования движения. Заторы в 8 ч. такие, что 2 км едешь 25 минут. Дорога в район ведет только одна. Похоже, муниципалитет не понимает, что делает. В 18 ч. вечера проехать тоже невозможно.
То же самое на ул. Пажагишкю. Жители так ставят свои машины, что надо ездить зигзагами.А это единственный путь к проектам Aitvarų namai и Pušų parkas. А у главного въезда в проекты стоят „кирпичи“, – писала читатель Иоана.
По данным Вильнюсского муниципалитета, 23 августа сообщили о начале реконструкции ул. Лаздинелю и изменении порядка движения.
„Во время работ движение временно будет регулировать светофор, перенесена остановка „Лаздинелю“. Временно транспорт не будет останавливаться на остановке „Жара“.
Работы будут проходить в два этапа:
I этап, с 22 июля по 7 октября. На ул. Лаздинелю между ул. Летаус и Лукясчу.
II этап, с 8 октября до 15 декабря. На ул. Лаздинелю между ул. Лукясчу и Эрфурто.
Из-за возможных заторов рекомендуем планировать поездки с запасом времени или ездить на общественном транспорте. Приносим извинения за неудобства“, – писал муниципалитет.