Вильнюсские теплосети: плата за отопление за январь порадует вильнюсцев

В январе 1 кВт/ч отопления стоил 8,24 центов без НДС или 8,98 центов с 9% НДС, в январе 2024 г. цена была 7,61 центов без НДС. Этот отопительный сезон отличается тем, что не осталось льготного НДС.

„Несмотря на то, что январь в этом году был теплее, надо не забывать о 9% НДС (в прошлом году НДС составлял 0%). Итак за квартиру 50 кв. м в реновированном доме средний счет составляет около 61 евро с НДС, в прошлом году в среднем было 66 евро без НДС. В нереновированном доме отопление в январе этого года отопление стоило 104 евро с НДС, в прошлом – 112 евро без НДС“, – сказала представитель VŠT Рута Ясюлёнене.