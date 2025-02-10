2025.02.10 16:00

Вильнюсские теплосети: плата за отопление за январь порадует вильнюсцев

 
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ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Крупнейший поставщик центрального отопления в Литве АО „Вильнюсские теплосети“ (VŠT) выслал своим клиентам счета за январь. В этом году счета в среднем на 7% меньше, чем год назад в январе. Отопление квартиры площадью 50 кв. м в реновированном доме в среднем стоило 61 евро с НДС, в старом энергетически неэффективном - 104 евро с НДС, пишет портал madeinvilnius.lt.

В январе 1 кВт/ч отопления стоил 8,24 центов без НДС или 8,98 центов с 9% НДС, в январе 2024 г. цена была 7,61 центов без НДС. Этот отопительный сезон отличается тем, что не осталось льготного НДС.

На потреблении электроэнергии сказывается и температура воздуха. По данным Литовской гидрометеорологической службы, январь в этом году был теплее прошлого, средняя температура в январе была 1,4 градуса.

„Несмотря на то, что январь в этом году был теплее, надо не забывать о 9% НДС (в прошлом году НДС составлял 0%). Итак за квартиру 50 кв. м в реновированном доме средний счет составляет около 61 евро с НДС, в прошлом году в среднем было 66 евро без НДС. В нереновированном доме отопление в январе этого года отопление стоило 104 евро с НДС, в прошлом – 112 евро без НДС“, – сказала представитель VŠT Рута Ясюлёнене.

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