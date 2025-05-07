Вильнюсские пляжи обновляются: оборудуют современные туалеты и краны с водой

„Мы готовим пляжи к услугам вильнюсцев и гостей столицы – хотим, чтобы там можно было купаться, удобно готовить еду, заниматься спортом или просто отдыхать в окружении природы“, – сказано в сообщении Grinda.

На Валакампяйском пляже оборудуют современные бесплатные туалеты. В Жирмунай рядом с зоной гриля установят краны с водой – там можно будет вымыть руки и посуду.

Grinda также продолжает уборку территорий пляжей, скашивает на них траву.

Представители компании просят жителей информировать о замеченных беспорядках на пляжах по номеру 1355.