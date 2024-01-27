Вильнюсские кафе рады росту оборота во время протеста фермеров: люди приходили с утра до вечера

На этой неделе в столице Литвы можно было увидеть необычную картину – протестовало несколько тысяч фермеров, а на проспекте Гедиминаса стояла их сельскохозяйственная техника. В пятницу участники протеста покинули Вильнюс. Их протест не прошел без результата - часть требований правительство начало выполнять уже на этой неделе.

Во время протеста фермеров немало работы было и у столичных заведений.

В кафе Katpėdėlė, которое находится рядом со зданием правительства, посетителей в среду и в четверг было в 2-3 раза больше, чем обычно, сказал гендиректор компании Amber Food, которой принадлежат Charlie pizza, Katpėdėlė, La Crepe, Гедиминас Балнис.

"Оборот был таким, какой бывает во время "Дней столицы". Люди здесь были с утра до вечера", – заметил он.

По его словам, клиенты заказывали блюда традиционной кухни.

"Это цеппелины, чай", – сказал собеседник.

Поток клиентов был больше обычного и в ресторане Manami, но не такой большой, как в Katpėdėlė.