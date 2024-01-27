Вильнюсские кафе рады росту оборота во время протеста фермеров: люди приходили с утра до вечера

На этой неделе в столице Литвы можно было увидеть необычную картину – протестовало несколько тысяч фермеров, а на проспекте Гедиминаса стояла их сельскохозяйственная техника. В пятницу участники протеста покинули Вильнюс. Их протест не прошел без результата - часть требований правительство начало выполнять уже на этой неделе.
Во время протеста фермеров немало работы было и у столичных заведений.
В кафе Katpėdėlė, которое находится рядом со зданием правительства, посетителей в среду и в четверг было в 2-3 раза больше, чем обычно, сказал гендиректор компании Amber Food, которой принадлежат Charlie pizza, Katpėdėlė, La Crepe, Гедиминас Балнис.
"Оборот был таким, какой бывает во время "Дней столицы". Люди здесь были с утра до вечера", – заметил он.
По его словам, клиенты заказывали блюда традиционной кухни.
"Это цеппелины, чай", – сказал собеседник.
Поток клиентов был больше обычного и в ресторане Manami, но не такой большой, как в Katpėdėlė.
Много клиентов было и в ресторане Bernelių užeiga. Его глава Рамуне Кулбите-Радзюкене сказала, что люди приходили в обед, а к вечеру поток сокращался.
"Мы находимся рядом с проспектом, а они там и стояли, поэтому заказывали много горячих напитков, чая, например, заказывали супы. Людям надо передохнуть, посидеть где-то, и в туалет ведь надо ходить", – сказала Кулбите-Радзюкене.
По ее словам, людей в среду и в четверг было на 20–30% больше обычного.
В эти дни немало людей собиралось и в барах. В Alaus namai на ул. А.Гоштауто по вечерам люди заказывали литовские блюда, сказал директор компании Vidginta Аудрюс Виджис.
"Около нас стояли лесовозы и тракторы. Люди угощались, ужинали. Заказывали свиную голенку, свинину, ребрышки. Доминировали серьезные, сытные блюда из свинины и говядины, не кесадилья и не запеканки", – сказал он.
"У нас не бар коктейлей, шампанского, вина, поэтому чаще у нас заказывают пиво, литовские настойки. Это наши стандартные клиенты", – сказал Виджис.
Он сказал, что публика была веселой, в хорошем настроении.
Глава бара La Birra Pub на ул. Вильняус Нериюс Петрулис был краток. "Был какой-то рост числа этого контингента, в среду поток напоминал субботний, было немало посетителей. Все прошло хорошо", – сказал он.
Глава кафе Submarine около парламента Раймундас Кайрис сказал, что чего-то необычного не заметил.
"Из-за лесовозов к кафе не могли подъехать наши постоянные клиенты. Может, и было какое-то движение, но я бы не сказал, что сильно заметное", – заметил он.