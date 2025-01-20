2025.01.20 16:33

Вильнюсская телебашня временно закрыта на реконструкцию

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Televizijos bokštas
Televizijos bokštas
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В воскресенье свои двери временно закрыла Вильнюсская телебашня.

Как сообщается на сайте телебашни, башня закрыта на реконструкцию и ремонтные работы.

Все запланированные работы планируется завершить к 26 января.

Elta напоминает, что в апреле прошлого года в Вильнюсской телебашне открылись помещения для бизнеса и отдыха.

После реконструкции на 67-м этаже башни открылся бистро-бар Toliai площадью 333 кв. м, а на 68-м этаже над ним – эксклюзивный конференц-зал Debesys, подходящий для небольших мероприятий численностью до 14 человек. На 68 этаже также имеются комнаты отдыха для участников мероприятий

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