Вильнюсская телебашня снова станет самой высокой елкой в Литве

В декабре башня будет освещена разными цветами, ее освещение будет напоминать цвета северного сеяния. В рождественский период – с 22 по 30 декабря - башня станет самой высокой елкой в стране, и будет освещена зеленым цветом. 31 декабря – в канун Нового года и в новогоднюю ночь – снова вернется яркое разноцветное освещение.
В телебашне пройдет масса мероприятий.
18 декабря там покажут музыкальный спектакль "Бабушкина сказка" (режиссер А.Гинётис). 19 декабря состоится дополнительный показ для школьников.
Телебашня приготовила программу на Новый год. "У нас есть украшенные пространства, всех желающих мы ждем в новогодний вечер, у нас состоится традиционное мероприятие с угощениями и праздничной программой, – сказала представитель телебашни Жанета Березноене. – Поскольку сейчас ведется реконструкция телебашни и в следующем году планируется обновить ресторан "Млечный путь", это будет последняя возможность встретить Новый год в ресторане с нынешним интерьером. Поэтому и тема вечера будет "Красочные 90-ые".
В декабре телебашня будет работать по обычному графику. Время работы изменится только 24-25 декабря. В первый день не будет работать вообще, а во второй откроется с 12 часов.