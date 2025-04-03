2025.04.03 12:39

Вильнюсская телебашня предлагает новое развлечение: на это решится не каждый

 
ru.DELFI.lt
televizijos bokštas
televizijos bokštas
ФОТО: madeinvilnius.lt

Вильнюсская телебашня представила целый ряд новшеств: террасу для прогулок, новый бар, апартаменты с великолепным видом. На этот раз появилась экстремальная новинка: прогулка по стеклянной площадке, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Совсем скоро на высоте 160 м, под „тарелкой“ телебашни откроется новый аттракцион – смотровая площадка со стеклянным полом“, – сообщается в рекламе.

Вильнюсский муниципалитет обращается и за помощью к вильнюсцам. Проводят специальный опрос, ищут подходящее название для этого развлечения. Варианты следующие: „Облачная терраса“, 360 в воздухе“ „Стеклянная орбита (Debesų terasa, 360 ore, Stiklo orbita).

Голосование проходит до 7 апреля.

Это развлечение придумано специально для любителей острых ощущений.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии