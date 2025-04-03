Вильнюсская телебашня предлагает новое развлечение: на это решится не каждый

„Совсем скоро на высоте 160 м, под „тарелкой“ телебашни откроется новый аттракцион – смотровая площадка со стеклянным полом“, – сообщается в рекламе.
Вильнюсский муниципалитет обращается и за помощью к вильнюсцам. Проводят специальный опрос, ищут подходящее название для этого развлечения. Варианты следующие: „Облачная терраса“, 360 в воздухе“ „Стеклянная орбита (Debesų terasa, 360 ore, Stiklo orbita).
Голосование проходит до 7 апреля.
Это развлечение придумано специально для любителей острых ощущений.
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