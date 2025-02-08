Вильнюсская телебашня будет освещена синим цветом

Телебашня в Вильнюсе была построена в 1980 году и долгое время была символом технологического прогресса и свидетелем политических перемен. В советское время это был не только центр передачи сигнала, но и орудие распространения пропаганды. После восстановления независимости в 1990 году телебашня стала символом борьбы за свободу.