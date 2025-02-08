2025.02.08 13:25

Вильнюсская телебашня будет освещена синим цветом

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus TV bokštas keičia rūbą ir žeria naujienų lankytojams
Vilniaus TV bokštas keičia rūbą ir žeria naujienų lankytojams

В выходные дни телебашня окрасит небо в синий цвет. Это связано с присоединением электросистемы Литвы к сетям континентальной Европы, пишет портал madeinvilnius.lt.

Синий цвет неотрывно связан с флагом Евросоюза. Он символизирует единство, мир и сотрудничество – основные ценности в Литве и во всей Европе.

„Синий цвет - это не только красота, но и весть для мира – мы часть Европы“, – сказал представитель муниципалитета.

Присоединение к сетям континентальной Европы – это не только символический, но и практический шаг. Он означает, что Литва станет более интегрированной в системы европейской энергетики, транспорта и коммуникации.Это откроет новые возможности для бизнеса, научного сотрудничества и культурного обмена.

„Это исторический момент, который подчеркивает важность нашей страны на карте Европы. Мы не только делимся нашим опытом, но и пользуемся общими ценностями, которые дает ЕС“, – отметил эксперт в сфере энергетики.

Телебашня в Вильнюсе была построена в 1980 году и долгое время была символом технологического прогресса и свидетелем политических перемен. В советское время это был не только центр передачи сигнала, но и орудие распространения пропаганды. После восстановления независимости в 1990 году телебашня стала символом борьбы за свободу.

В эти выходные она получит новое значение – станет ярким символом интеграции в континентальные сети Европы.

Энергетическая независимость – подключение к электросетям укрепит энергетическую безопасность Литвы и уменьшит зависимость от третьих стран.

Рост экономики – новые инфраструктурные проекты откроют возможности для инвестиций и новых рабочих мест.

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