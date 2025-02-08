Синий цвет неотрывно связан с флагом Евросоюза. Он символизирует единство, мир и сотрудничество – основные ценности в Литве и во всей Европе.
„Синий цвет - это не только красота, но и весть для мира – мы часть Европы“, – сказал представитель муниципалитета.
Присоединение к сетям континентальной Европы – это не только символический, но и практический шаг. Он означает, что Литва станет более интегрированной в системы европейской энергетики, транспорта и коммуникации.Это откроет новые возможности для бизнеса, научного сотрудничества и культурного обмена.
„Это исторический момент, который подчеркивает важность нашей страны на карте Европы. Мы не только делимся нашим опытом, но и пользуемся общими ценностями, которые дает ЕС“, – отметил эксперт в сфере энергетики.
Телебашня в Вильнюсе была построена в 1980 году и долгое время была символом технологического прогресса и свидетелем политических перемен. В советское время это был не только центр передачи сигнала, но и орудие распространения пропаганды. После восстановления независимости в 1990 году телебашня стала символом борьбы за свободу.
В эти выходные она получит новое значение – станет ярким символом интеграции в континентальные сети Европы.
Энергетическая независимость – подключение к электросетям укрепит энергетическую безопасность Литвы и уменьшит зависимость от третьих стран.
Рост экономики – новые инфраструктурные проекты откроют возможности для инвестиций и новых рабочих мест.