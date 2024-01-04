Вильнюсская полиция расследует факт издевательства над пассажиркой автобуса

Инцидент был зафиксирован в автобусе в столичном микрорайоне Новая Вильня.

Говорящая по-русски женщина просит вернуть ей телефон, но молодой человек бросает его другому человеку. Женщина идет к тому человеку, а тот бросает телефон обратно молодому человеку. Слышится брань. Кто-то постоянно повторяет, что это не Россия и поздравляет с Новым годом.

"Желаю, чтобы в этом году осталось как можно меньше таких паразитов, которые насмехаются над другими, кроме того, паразиты и те, кто просто сидит и равнодушно наблюдает за происходящим рядом. Здесь не Россия, но человечность должна быть везде. Особенно в отношении слабых", – писал мужчина, который поделился этим видео.

Полиция Вильнюсского округа получила три заявления в связи с этим инцидентом.

2 января, в 23.37 ч. в полицию обратился человек, не пожелавший назвать свое имя. Он прислал видео и сказал, что на нем запечатлен факт ненависти, хулиганства, присвоения чужого имущества и его порчи.