Вильнюсская полиция организует масштабные рейды

Пожалуй, чаще всего они возникают из-за того, что водители не соблюдают правила дорожного движения и неправильно оценивают ситуацию на дороге.

Употребление алкоголя также может способствовать этому, поэтому сотрудники полиции часто устраивают рейды, в ходе которых проверяют трезвость водителей.

Не является исключением и эта суббота, 14 сентября, когда с утра до 18.30 сотрудники Департамента дорожной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа вместе со своими коллегами из комиссариатов полиции будут проводить мероприятия по контролю трезвости водителей транспортных средств в районах округа, а с 14.00 - в Вильнюсе.