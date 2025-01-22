Вильнюсская оппозиция требует от мэра обеспечить безопасность жителей

„Город, в котором в течение года произошло два взрыва, в результате которых было уничтожено не только имущество, но и чувство безопасности людей, должен менять направление. Время для принятия решений, а не только для разговоров о безопасности“, – сказал глава фракции Видунас Садаускас.
Внедрение умных счетчиков может в корне изменить ситуацию. Эти счетчики фиксируют малейшую утечку газа и сразу же останавливают его поставки. Кроем того, они мгновенно задействуют систему аварийной ситуации, предупреждают жителей об опасности. Эта технология может спасти не только имущество, но и жизни. И все же, несмотря на явное достоинство этих мер, государственная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) в 2020 году отложило планы на внедрение таких счетчиков. Основная причина – экономический расчет. По словам Садаускаса, эта резолюция – напоминание о том, что социальная ответственность должна стать основой деятельности госкомпаний.
„Ситуация показывает, что приоритеты наших компаний не сбалансированы. ESO, как монополист, с 2023 г. декларировала прибыль в размере 150 млн. евро. Это значит, что экономическая прибыль сегодня важнее безопасности людей? Это не только нечестно, но и аморально,“ – сказал Садаускас и призвал мэра принять конкретные меры - обратиться в Минэнерго, чтобы вопрос умных счетчиков на газ включили в национальную программу.
Оппозиция надеется, что эта резолюция станет не только объектом дискуссий, но и планом для конкретных действий, особенно в случае, когда вопрос касается безопасности людей и огромных убытков, к которым приводят взрывы.