2025.01.22 17:07

Вильнюсская оппозиция требует от мэра обеспечить безопасность жителей

 
ru.DELFI.lt
Dujų vartojimas
Dujų vartojimas
ФОТО: Shutterstock

В Вильнюсе жители почти половины многоквартирных домов использует газ как для приготовления пищи, так и для отопления. Большая часть этих домов была построена в советское время, поэтому инфраструктура в них технически устарела. Эта система стала проблемой не только экономического, но и физического масштаба. Поэтому по инициативе фракции „Свободы и справедливости“ в горсовете была подготовлена резолюция, в которой призывают мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса обратиться в Минэнерго с предложением – создать и осуществить программу по внедрению автоматических (умных) счетчиков на газ, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Город, в котором в течение года произошло два взрыва, в результате которых было уничтожено не только имущество, но и чувство безопасности людей, должен менять направление. Время для принятия решений, а не только для разговоров о безопасности“, – сказал глава фракции Видунас Садаускас.

Внедрение умных счетчиков может в корне изменить ситуацию. Эти счетчики фиксируют малейшую утечку газа и сразу же останавливают его поставки. Кроем того, они мгновенно задействуют систему аварийной ситуации, предупреждают жителей об опасности. Эта технология может спасти не только имущество, но и жизни. И все же, несмотря на явное достоинство этих мер, государственная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) в 2020 году отложило планы на внедрение таких счетчиков. Основная причина – экономический расчет. По словам Садаускаса, эта резолюция – напоминание о том, что социальная ответственность должна стать основой деятельности госкомпаний.

„Ситуация показывает, что приоритеты наших компаний не сбалансированы. ESO, как монополист, с 2023 г. декларировала прибыль в размере 150 млн. евро. Это значит, что экономическая прибыль сегодня важнее безопасности людей? Это не только нечестно, но и аморально,“ – сказал Садаускас и призвал мэра принять конкретные меры - обратиться в Минэнерго, чтобы вопрос умных счетчиков на газ включили в национальную программу.

Оппозиция надеется, что эта резолюция станет не только объектом дискуссий, но и планом для конкретных действий, особенно в случае, когда вопрос касается безопасности людей и огромных убытков, к которым приводят взрывы.

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