Вильнюсская оппозиция требует от мэра обеспечить безопасность жителей

В Вильнюсе жители почти половины многоквартирных домов использует газ как для приготовления пищи, так и для отопления. Большая часть этих домов была построена в советское время, поэтому инфраструктура в них технически устарела. Эта система стала проблемой не только экономического, но и физического масштаба. Поэтому по инициативе фракции „Свободы и справедливости“ в горсовете была подготовлена резолюция, в которой призывают мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса обратиться в Минэнерго с предложением – создать и осуществить программу по внедрению автоматических (умных) счетчиков на газ, пишет портал madeinvilnius.lt.