Вильнюсская мэрия: после каникул учащиеся смогут безопасно вернуться в попавшие в зону пожара учебные заведения в Паняряй

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В Вильнюсском городском самоуправлении уверяют, что после пасхальных каникул школьники смогут безопасно вернуться в образовательные учреждения, попавшие в зону пожара в Паняряй.

"После каникул можно будет безопасно вернуться в учебные заведения (...), после пасхальных каникул обучение будет проходить в обычном режиме", - сообщил представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас в комментарии.

Он напомнил, что школам и детским садам, расположенным в зоне пожара, рекомендовано немедленно очистить различные поверхности. Поэтому, отметил Г. Грубинскас, учреждения работали удаленно не только в четверг, но и в пятницу.

"Уже в четверг риска загрязнения воздуха не было, и учреждениям должны были незамедлительно очистить поверхности влажным методом", - сообщил представитель муниципалитета.

На прошлой неделе, в среду вечером, на свалке, расположенной на улице Панерю, вспыхнул пожар. Пожар был потушен в четверг утром.

Директор по корпоративным вопросам группы Lietuvos geležinkelių (LTG) Александрас Зубряковас сообщил, что пожар начался на территории предприятия Lietuvos geležinkelių. В настоящее время на территории, на которой возник пожар, находится предприятие ЗАО Ruvis.

Если выяснится, что пожар на территории LTG в Вильнюсе в среду произошел по вине арендатора, группа LTG рассмотрит возможность расторжения договора с ЗАО Ruvis, сообщила компания в четверг.

Из-за возросшего загрязнения Национальный центр общественного здоровья рекомендовал образовательным учреждениям столичных районов Науяместис и Каролинишкис проводить учебный процесс в четверг и пятницу дистанционно.

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