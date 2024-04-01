Вильнюсская мэрия: после каникул учащиеся смогут безопасно вернуться в попавшие в зону пожара учебные заведения в Паняряй

"После каникул можно будет безопасно вернуться в учебные заведения (...), после пасхальных каникул обучение будет проходить в обычном режиме", - сообщил представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас в комментарии.

Он напомнил, что школам и детским садам, расположенным в зоне пожара, рекомендовано немедленно очистить различные поверхности. Поэтому, отметил Г. Грубинскас, учреждения работали удаленно не только в четверг, но и в пятницу.

"Уже в четверг риска загрязнения воздуха не было, и учреждениям должны были незамедлительно очистить поверхности влажным методом", - сообщил представитель муниципалитета.

На прошлой неделе, в среду вечером, на свалке, расположенной на улице Панерю, вспыхнул пожар. Пожар был потушен в четверг утром.