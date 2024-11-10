Вильнюсская городская клиническая больница приглашает пациентов на диагностику диабетической стопы

Желающие провериться должны заранее зарегистрироваться по номеру (0 5) 234 1142. Регистрация ведется с 8.00 до 14.00 ч. Регистрация обязательна, она будет остановлена, когда будет заполнено все время.

Обращаем внимание, что во время проверки пациентов будут проверять ТОЛЬКО на диабетическую стопу, другие исследования проверять не будут. Для проверки в этот день направление врача не требуется.