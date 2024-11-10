2024.11.10 16:41

Вильнюсская городская клиническая больница приглашает пациентов на диагностику диабетической стопы

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
ФОТО: Organizacijos nuotr.

14 ноября по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом Вильнюсская городская клиническая больница второй год подряд организует бесплатные проверки диабетической стопы для всех жителей, пишет портал madeinvilnius.lt.

Бесплатные проверки состоятся 14 ноября, в Вильнюсской городской клинической больнице (ул. Антакальнё, 57) с 9:00 до 13:00 ч.

Желающие провериться должны заранее зарегистрироваться по номеру (0 5) 234 1142. Регистрация ведется с 8.00 до 14.00 ч. Регистрация обязательна, она будет остановлена, когда будет заполнено все время.

Обращаем внимание, что во время проверки пациентов будут проверять ТОЛЬКО на диабетическую стопу, другие исследования проверять не будут. Для проверки в этот день направление врача не требуется.

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