2025.02.09 07:03

Вильнюсская епархия получила штраф в размере 868 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos ir Lenkijos valdovų laidojimo insignijos
Lietuvos ir Lenkijos valdovų laidojimo insignijos
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Департамент культурного наследия (ДКН) принял решение оштрафовать Вильнюсскую епархию, обнаружившую королевские инсигнии и не пригласившую специалистов департамента на участие в вскрытии тайника, на 868 евро.

„Назначен минимальный штраф в размере 868 евро“, – сказала представитель Департамента культурного наследия Герда Моцкявиче.

По ее словам, Церковь должна заплатить штраф в течение 20 дней.

Ранее сообщалось, что глава ДКН Видмантас Безарас сказал в интервью bernardinai.lt, что во время открытия тайника могли быть нарушены процедуры, ведь представители департамента не участвовали в процедуре изъятия ценностей из тайника. О находке ДКН узнал из СМИ.

Вильнюсская епархия указала, что не пригласила работников ДКН по ошибке.

Напомним, что в начале января появилась информация о том, что в декабре прошлого года в подземельях Вильнюсского кафедрального собора был обнаружен тайник с погребальными инсигниями правителей Литвы и Польши Александра, Елизаветы и Барборы, короной Великого князя Литовского и короля польского Александра, короной Елизаветы Габсбург, цепью, медальоном, кольцом и ритуальной табличкой, короной Барборы Радвилайте, скипетром, державой, тремя кольцами, цепью и двумя ритуальными табличками.

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