Вильнюсская епархия получила штраф в размере 868 евро

„Назначен минимальный штраф в размере 868 евро“, – сказала представитель Департамента культурного наследия Герда Моцкявиче.

По ее словам, Церковь должна заплатить штраф в течение 20 дней.

Ранее сообщалось, что глава ДКН Видмантас Безарас сказал в интервью bernardinai.lt, что во время открытия тайника могли быть нарушены процедуры, ведь представители департамента не участвовали в процедуре изъятия ценностей из тайника. О находке ДКН узнал из СМИ.

Вильнюсская епархия указала, что не пригласила работников ДКН по ошибке.