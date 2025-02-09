Вильнюсская епархия получила штраф в размере 868 евро

„Назначен минимальный штраф в размере 868 евро“, – сказала представитель Департамента культурного наследия Герда Моцкявиче.
По ее словам, Церковь должна заплатить штраф в течение 20 дней.
Ранее сообщалось, что глава ДКН Видмантас Безарас сказал в интервью bernardinai.lt, что во время открытия тайника могли быть нарушены процедуры, ведь представители департамента не участвовали в процедуре изъятия ценностей из тайника. О находке ДКН узнал из СМИ.
Вильнюсская епархия указала, что не пригласила работников ДКН по ошибке.
Напомним, что в начале января появилась информация о том, что в декабре прошлого года в подземельях Вильнюсского кафедрального собора был обнаружен тайник с погребальными инсигниями правителей Литвы и Польши Александра, Елизаветы и Барборы, короной Великого князя Литовского и короля польского Александра, короной Елизаветы Габсбург, цепью, медальоном, кольцом и ритуальной табличкой, короной Барборы Радвилайте, скипетром, державой, тремя кольцами, цепью и двумя ритуальными табличками.