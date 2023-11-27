Вильнюсская елка овеяна интригами: в интернете появилась мнимая страница праздника

На мнимой церемонии все было, как требуется: дата, время, официальное фото и описание мероприятия. Однако пользователи обратили внимание на организатора праздника.

Официальный организатор в Facebook – Вильнюсский муниципалитет, "Рождество в столице" и Вильнюсский культурный центр. Организатор мнимого мероприятия – Лукас В., частный пользователь социальной сети. Мнимое мероприятие собрало около 3000 участников. Пользователь воспользовался тем, что информация о зажжении огней официально была представлена в интернете, а в сети Facebook этих данных еще не было.

Такие ненастоящие мероприятия не только являются дезинформацией, но и мешают реальным мероприятиям охватить круг заинтересованных вильнюсцев. На подобных страницах информация может быть неполной, неправильной, что может нанести ущерб репутации муниципалитета.