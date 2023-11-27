Вильнюсская елка овеяна интригами: в интернете появилась мнимая страница праздника

На мнимой церемонии все было, как требуется: дата, время, официальное фото и описание мероприятия. Однако пользователи обратили внимание на организатора праздника.
Официальный организатор в Facebook – Вильнюсский муниципалитет, "Рождество в столице" и Вильнюсский культурный центр. Организатор мнимого мероприятия – Лукас В., частный пользователь социальной сети. Мнимое мероприятие собрало около 3000 участников. Пользователь воспользовался тем, что информация о зажжении огней официально была представлена в интернете, а в сети Facebook этих данных еще не было.
Такие ненастоящие мероприятия не только являются дезинформацией, но и мешают реальным мероприятиям охватить круг заинтересованных вильнюсцев. На подобных страницах информация может быть неполной, неправильной, что может нанести ущерб репутации муниципалитета.
Зажжение огней на главной елке Литвы запланировано на 19.30 ч. 1 декабря.