Вильнюсская архиепархия призывает откликнуться пострадавших от насилия в церкви

"Тяжело говорить о насилии, еще тяжелее выслушивать людей, которые столкнулись с этим преступлением и грехом. Страх, злоба, беспокойство, жажда справедливости – тех, кто обращаются обуревают разные чувства, включая доверие и недоверие. Наверное у каждого возникает этот вопрос: "смог бы я должным образом, с эмпатией выслушать, услышать того, кто хочет рассказать, с чем столкнулся в детстве, имею в виду непристойные вещи", – сказал Грушас.

Вильнюсская архиепархия объявила о "служении выслушивания", которое будут нести на себе специально подготовленные люди (не являющиеся священниками), психологи и социальные работники.

"Это люди, которые готовы профессионально выслушать тех, кто в детстве столкнулся с сексуальным насилием в церкви, в Вильнюсской архиепархии", – заметил Грушас.

По его словам, порядок обращения предельно прост.