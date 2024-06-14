Вильнюсец заплатил за лечение 287 евро, но консультацию так и не получил

Он утверждает, что был вынужден прийти к такому выводу, потому что в течение месяца не получил ни консультации врача по телефону, ни результатов анализов, хотя и оплатил медицинскую помощь в медучреждении Kardiolitos klinike. Витаутас рассказал, что обратился в редакцию Delfi, чтобы поделиться своим опытом и привлечь внимание к правам пациентов на получение „качественного и оперативного лечения“.
Во время обязательного медицинского осмотра Витаутасу диагностировали повышенное артериальное давление. Чуть позже семейный врач государственной поликлиники подтвердил диагноз и выписал направление к кардиологу.
„Узнав, что очереди на консультации кардиолога в государственных медицинских учреждениях составляют не менее 6 месяцев, я решил не ждать и, обратится в частный сектор, оплатив консультацию, тем более, что у меня было довольно высокое давление“, - рассказал о своих мотивах вильнюсец. При поиске клиники у него не было приоритетов, просто сложилось впечатление, что выбранное частное медицинское учреждение „работает быстрее и эффективнее“, поэтому он рассчитывал на качественные услуги.
29 апреля Витаутас посетил выбранную частную клинику. В ходе консультации врач-кардиолог провел осмотр, а также были назначены и проведены анализы – электрокардиограмма (ЭКГ), велоэргометрия (нагрузочный тест) и эхоскопическое исследование сердца. За все эти услуги он заплатил 287 евро. В выписке из консультации указан основной диагноз - гипертоническая болезнь сердца без сердечной недостаточности. Для более точной диагностики заболевания врач назначил ежедневный контроль артериального давления (АД), рассказал мужчина.
„Мы договорились, что после этого исследования будет предоставлена дополнительная консультация по результатам исследования. 2 мая я пришел в клинику, чтобы пройти ранее упомянутый ежедневный тест для мониторинга артериального давления. Диагностическое оборудование я вернул в лечебное учреждение 3 мая, этот тест стоил дополнительно 80 евро“, - продолжил он.
Время телефонных консультаций не согласовывается с пациентом
В регистратуре клиники пациенту сказали, что врач свяжется в удобное для него время 8 мая и обсудит результаты исследования.
„Отмечу, что время дистанционных консультаций в этом медучреждении не согласовывается с пациентом. Это означает, что весь день с 10.00 до 19.00 часов надо просто сидеть и ждать, пока, может быть, тебе позвонит врач“, — недоумевал Витаутас.
Долго ожидание звонка врача
Витаутас рассказал, что 8 мая он согласовал возможность работать из дома, поскольку „не было указано время звонка, а в регистратуре клиники ему объяснили, что „врач позвонит, когда сможет“. После того, как в течение дня не дождался звонка, в 18 часов сам позвонил в регистратуру поликлиники, чтобы спросить, не забыл ли врач, и свяжется ли он, чтобы обсудить результаты исследования. Ответивший на звонок администратор сообщил, что врач перенес дистанционную консультацию на неделю позже.
История повторилась через неделю. Спустя две недели ситуация аналогичная – после того, как целый день ему не звонили, Витаутас вновь взял на себя инициативу и сам позвонил в регистратуру, чтобы напомнить, что все еще ждет звонка от кардиолога. Ответивший на звонок администратор сообщил, что в данный момент врач консультирует пациента, позже в системе записаны еще две консультации, и с 19.00 до 19.30 в системе „отмечен резерв“ поэтому врач свяжется с вами в это время. Когда никто не позвонил, в 19.45 вильнюсец еще раз позвонил в регистратуру клиники, но услышал, что врач уже закончила свою работу.
„Я начал просить, может быть, другой кардиолог мог бы дать мне консультацию и прокомментировать результаты анализов, но мне ответили, что в клинике нет практики перевода пациентов к другим врачам-специалистам <...> и ближайшую удаленную консультацию мне могут предложить 29 мая с 10.00 до 19.30.
Более того, работник регистратуры указала, что дистанционная консультация 22 мая даже вообще не была зарегистрирована“, — что не могло не удивить Витаутаса. Для верности он попросил указать точное время звонка врача и прислать СМС с подтверждением этого времени. Ответ его снова смутил - в регистратуре ему объяснили, что такой практики нет - сообщения не отправляются из-за особенностей системы, но заверили, что его действительно записали на дистанционную консультацию врача.
„29 мая я весь день ждал звонка врача, но так и не дождался. 30 мая около 8.50 позвонил в клинику и спросил, почему вчера со мной никто не связался и не обсудили результаты исследования. Администратор указала, что видела, как врач отметил в системе, что пациент не ответил. Однако, подчеркну, звонка из медицинского учреждения или его офиса в тот день мне не поступило, и в списке пропущенных звонков его тоже не было (если бы я нашел пропущенный звонок, я бы перезвонил сам)“, - рассказал вильнюсец.
В результате обратились в другое медицинское учреждение
Так и не дождавшись звонка врача Витаутас попросил сотрудников регистратуры клиники не записывать его на очередную дистанционную консультацию – он больше не надеялся дождаться звонка от врача. В беседе с Delfi он рассказал, что зарегистрировался в другой клинике, предоставляющей частные медицинские услуги, и ждет приема у кардиолога.
При обращении в выбранную клинику вильнюсец говорит, что ожидал качественного и своевременного оказания услуг, диагностики заболевания и назначения лечения, но оценка и обсуждение результатов обследования несколько раз откладывались без предварительного информирования и без согласования с ним. „Я бы даже не узнал о том, что консультации переносятся, если бы не обращался несколько раз по собственной инициативе в лечебное учреждение для выяснения ситуации“, - подчеркнул он.
„Я убежден, что такое поведение персонала медицинского учреждения не только нарушает мои права как пациента на качественное и оперативное лечение, но и в целом приводит к серьезным вопросам о деятельности частного сектора здравоохранения и отношения к пациентам. Мое здоровье пока не критическое, так что могу подождать. Однако сколько таких случаев, когда „переведенные“ таким образом пациенты так и не дождались очередь? Вряд ли кто-то ведет такую статистику, ведь это никому не выгодно“, - сказал пациент, не скрывая горечи.
Комментарий частной клиники, предоставляющей медицинские услуги
Руководитель отдела качества Kardiolitos klinikų Инеса Джевечкене ответила на просьбу Delfi прокомментировать описанную пациентом ситуацию и жалобу на неполучение телефонной консультации врача-кардиолога.
„Пациент обратился в нашу клинику на консультацию к врачу. Врач, проконсультировав больного и оценив имеющиеся жалобы, рекомендовал больному пройти дополнительное обследование. С пациентом было договорено обсудить результаты дополнительного обследования в ходе телефонного разговора. Поскольку у врача есть обязательства и в других медицинских учреждениях, из-за незапланированных изменений в расписаниях время телефонного разговора приходилось переносить несколько раз, а при попытке связаться с пациентом позже это не удалось сделать из-за неточных контактных данных пациента“, - рассказала руководитель отдела качества клиники.
Представитель медучреждения заявила, что сожалеет, что не смогли оперативно обсудить с пациентом результаты обследования по телефону, и приносит извинения за неприятную ситуацию. „Мы стремимся не допустить повторения подобных ситуаций в будущем - тщательно анализируем обстоятельства таких ситуаций и ищем эффективные решения“, - заверила И.Джевечкене.
Она напомнила, что у пациентов есть возможность поделиться своим опытом пребывания в клинике по электронной почте kokybe@inmedica.lt, и каждая поступившая жалоба „тщательно изучается, обсуждается с пациентом“, кроме того, „дополнительно проводятся внутренние проверки, выясняются причины недовольства пациентов, и мы ищем способы обеспечения максимально комфортного обслуживания пациентов“.
„Согласно положениям Общего регламента по защите данных, мы не можем предоставить дальнейшие комментарии по поводу упомянутой вами ситуации – информация о состоянии здоровья пациента, диагнозе, прогнозе и лечении, а также вся другая персональная информация о пациенте считается конфиденциальной „, - сообщила в комментарии представитель клиники.