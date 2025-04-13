Вильнюсец за 12 часов подтянулся на турнике 4162 раза

Элвиюс - не спортсмен и не тренер, он студент Вильнюсской академии искусств, изучает архитектуру и работает ассистентом архитектора. Однако спорт в его жизни играет немаловажную роль. Элвиюс много времени проводит в спортклубе Gym+.
„Я с детства занимался разными видами спорта, у меня есть базовые знания о спорте, движении и психологии. С самого детства я любил состязания. Сейчас спорт для меня - лекарство для души и тела. Я решил реализовать свой потенциал“, – рассказал он о том, почему решил бросить такой вызов.
Он тренировался много часов, иногда по восемь подряд. Элвиюс тренировался под музыку, выбирая спокойные, классические, вдохновляющие произведения, например, песня из фильма „Гладиатор“ Now We Are Free.
Сейчас Элвиюс - рекордсмен.
„Этот вызов помог мне раскрыть или найти мои физические и психологические границы. Я убежден, что лучшее в жизни кроется за ширмой тяжелого труда. И это касается не только спорта, но и повседневности, стиля жизни. Любые вызовы – в учебе, спорте, карьере – в нашей жизни наслаиваются друг на друга и становятся опытом, который помогает идти вперед. В тяжелый момент можно обернуться назад и сказать: „Ведь я это сделал!“. Так ты всегда будешь знать свои возможности, поймешь, что неудача - часть жизни“, – убежден молодой человек.
Прямая трансляция из GYM+ началась 11 апреля в 8 ч. и завершилась в 20 ч. Первую тысячу подтягиваний молодой человек выполнил за 2 часа и 25 секунд, вторую через 4 и почти 25 минут. Дальше темп снижался. „Подтягивания Элвиюс выполнял с перерывами, однако секундомер не останавливали. Весь процесс проходил по установленным требованиям, это первый официальный рекорд по подтягиваниям на турнике в Литве,“ – сказал глава Rekordų akademijа Гинтарас Поцюс.
По его словам, рекорд Гиннеса - 7100 подтягиваний за 12 ч. Его 16 ноября 2024 г. в Мексике установил Энрике Запата.