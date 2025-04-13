Вильнюсец за 12 часов подтянулся на турнике 4162 раза

„Этот вызов помог мне раскрыть или найти мои физические и психологические границы. Я убежден, что лучшее в жизни кроется за ширмой тяжелого труда. И это касается не только спорта, но и повседневности, стиля жизни. Любые вызовы – в учебе, спорте, карьере – в нашей жизни наслаиваются друг на друга и становятся опытом, который помогает идти вперед. В тяжелый момент можно обернуться назад и сказать: „Ведь я это сделал!“. Так ты всегда будешь знать свои возможности, поймешь, что неудача - часть жизни“, – убежден молодой человек.