Вильнюсец воюет с курящим в квартире соседом, юрист предупреждает о серьезности ситуации

В редакцию Delfi обратился житель улицы Дидлаукё, который борется с курением в соседней квартире (квартира социальная, в ней живут четыре человека).

Сам собеседник живет в этом доме с 2016 года, с первых дней он чувствовал неприятный запах из соседней квартиры. Но после реновации стало еще хуже.

"Квартира, в которой курят, находится на 3 этаже, мы живем на 5. Мы подозреваем, что во время реновации прочистили вентиляцию, и запахи стали еще сильнее. Самый неприятный запах поступает в спальню. Мы чувствуем все запахи, не только от сигарет. В той квартире не только курят, но и держат несколько кошек и собак", – сказал собеседник.

Мужчина подал жалобы в компании Verkių būstas и Vilniaus miesto būstas, ждет ответа. Он сказал, что представители Вильнюсского муниципалитета уже приходили в вышеупомянутую квартиру, но ситуация пока не изменилась.

"Они сказали, что есть какой-то запах, но сделать с этим ничего нельзя", – рассказал мужчина.