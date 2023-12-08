Вильнюсец воюет с курящим в квартире соседом, юрист предупреждает о серьезности ситуации

В редакцию Delfi обратился житель улицы Дидлаукё, который борется с курением в соседней квартире (квартира социальная, в ней живут четыре человека).
Сам собеседник живет в этом доме с 2016 года, с первых дней он чувствовал неприятный запах из соседней квартиры. Но после реновации стало еще хуже.
"Квартира, в которой курят, находится на 3 этаже, мы живем на 5. Мы подозреваем, что во время реновации прочистили вентиляцию, и запахи стали еще сильнее. Самый неприятный запах поступает в спальню. Мы чувствуем все запахи, не только от сигарет. В той квартире не только курят, но и держат несколько кошек и собак", – сказал собеседник.
Мужчина подал жалобы в компании Verkių būstas и Vilniaus miesto būstas, ждет ответа. Он сказал, что представители Вильнюсского муниципалитета уже приходили в вышеупомянутую квартиру, но ситуация пока не изменилась.
"Они сказали, что есть какой-то запах, но сделать с этим ничего нельзя", – рассказал мужчина.
"Я понимаю, что в квартире можно курить, но не мы, а они должны заботиться о том, чтобы запах не попадал в подъезд и другие квартиры", – продолжил он.
Адвокат Гинтаре Берноте сказала, что курение дома - это серая зона, поскольку законом это не запрещено.
"Законом не запрещено также курить у открытого окна, что ничем не отличается от курения на балконе", – заметила она.
По словам адвоката, соседи, страдающие от запаха курева, должны знать, что, по закону, владелец помещения должен сделать так, чтобы табачный дым не попадал к соседям.
"Если это обязательство нарушено, а обращение в муниципалитет не помогает, можно обращаться в полицию и просить начать административное расследование. Владельцу помещения грозит штраф в размере 60 евро", – сказала адвокат.
По ее словам, трудно сказать, будет ли начато расследование, ведь для этого нужны обоснованные доказательства. Надо доказать, что запах идет из конкретной квартиры.
"Сделать это сложно, но проще не будет, если человек обратится в суд. Есть и такая возможность", – сказала Берноте.
По ее словам, можно обратиться в суд с превентивным иском. В таком случае преследуется цель запретить определенные действия, которые могут нанести ущерб В данном случае сигаретный дым опасен для здоровья.
"Но в судах нет практики, связанной с такими делами. Поэтому еще не известно, как суд оценит такую ситуацию. Снова попадаем в серую зону", – объяснила юрист.
По ее словам, более простой путь - обратиться в суд с просьбой обязать соседа выполнить конкретные действия, чтобы дым не выходил за пределы его помещения. Можно обсудить и применение временных мер.
"Например, чтобы до вынесения решения суда соседу запретили курить дома", – сказала адвокат, заметив, что на сегодняшний день нет легких способов решения такой проблемы.