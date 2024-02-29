Вильнюсец сделал ремонт в старой квартире – это обернулось неприятностями и штрафом

Выяснилось, что владелец квартиры самовольно без разрешения, необходимого для проведения подобных работ в защитной зоне культурного наследия, провел реконструкцию жилого помещения в многоквартирном доме и переделал систему отопления.
Строительные работы проводились в квартире и в помещении торгового назначения (в подвале). В обоих помещениях был разобран пол, выкопана часть грунта под полом и несущими конструкциями, под несущими конструкциями залит новый фундамент. В результате проделанной работы объем помещений квартиры увеличился больше чем на 36 куб. м, а магазина в подвале – больше чем на 30 куб. м, общий объем здания увеличился на 66 куб. м.
Кроме того, владелец помещений изменил отопительную систему в здании: убрал все трубы центрального отопления в подвале и в квартире, все радиаторы, установил трубы в другой части помещений; в несущей стене здания, в подвале между магазином и квартирой проделал отверстие для окна, также проделал отверстие в перекрытии подвала (в несущей конструкции).
Был составлен акт о нарушениях и дан срок на устранение последствий самовольных работ - т.е. восстановление прежнего состояния несущих конструкций и кадастровых размеров помещений.
Кроме того, владелец должен подготовить проект капитального ремонта и его экспертизу.
За нарушения владельцу грозит административная ответственность - штраф от 1700 до 3500 евро.
Инспекция отмечает, что для проведения любых работ сначала надо получить соответствующие разрешения и только после этого начинать работы.