Вильнюсец рассказал, чем занимался водитель автобуса во время вождения

Представитель „Вильнюсского общественного транспорта“ Гинтаре Жалите-Штарене сказала, что об этой ситуации им известно.

„68 маршрут: Григишкес-Лентварис-Лаздинай. 4 февраля 2025 г. Такие действия водителя были зафиксированы на остановке „Лентварё“ (6:55) и продолжались до остановки „Ритас“ (7:30, где дети вышли из автобуса, и не видели уже, что было дальше)“, – писал автор видео.

Пассажир пожелавший остаться анонимным, указал, что видео сделано 4 февраля рано утром. Он сказал, что водитель пользовался телефоном около получаса.

На видео видно, что водитель одной рукой держит телефон и что-то нажимает на экране, запускает видео, смотрит его.

В социальной сети Facebook появилось видео, на котором зафиксировано, как водитель 68 маршрута (Григишкес-Лентварис-Лаздинай) во время поездки пользуется телефоном.

„Мы сами увидели видео в социальной сети“, – сказала она.

Жалите-Штарене сказала, что водитель уже найден, информация передана его начальнику, который и примет решение о назначении взыскания.

Собеседница прибавила, что в случае необходимости водители могут пользоваться телефоном, только должны пользоваться прибором „свободные руки“.

„Ситуация, которая была снята на видео, недопустима. В случае необходимости водители могут пользоваться телефонами, но если есть прибор „свободные руки“. Просмотр видео запрещен“, – сказала Жалите-Штарене.

Инструктор по вождению Ольга Жидовленкова ранее говорила журналистам, что в городе существует немало проблем с общественным транспортом.