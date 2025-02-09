Вильнюсец рассказал, чем занимался водитель автобуса во время вождения

В социальной сети Facebook появилось видео, на котором зафиксировано, как водитель 68 маршрута (Григишкес-Лентварис-Лаздинай) во время поездки пользуется телефоном.
На видео видно, что водитель одной рукой держит телефон и что-то нажимает на экране, запускает видео, смотрит его.
Пассажир пожелавший остаться анонимным, указал, что видео сделано 4 февраля рано утром. Он сказал, что водитель пользовался телефоном около получаса.
„68 маршрут: Григишкес-Лентварис-Лаздинай. 4 февраля 2025 г. Такие действия водителя были зафиксированы на остановке „Лентварё“ (6:55) и продолжались до остановки „Ритас“ (7:30, где дети вышли из автобуса, и не видели уже, что было дальше)“, – писал автор видео.
Представитель „Вильнюсского общественного транспорта“ Гинтаре Жалите-Штарене сказала, что об этой ситуации им известно.
„Мы сами увидели видео в социальной сети“, – сказала она.
Жалите-Штарене сказала, что водитель уже найден, информация передана его начальнику, который и примет решение о назначении взыскания.
Собеседница прибавила, что в случае необходимости водители могут пользоваться телефоном, только должны пользоваться прибором „свободные руки“.
„Ситуация, которая была снята на видео, недопустима. В случае необходимости водители могут пользоваться телефонами, но если есть прибор „свободные руки“. Просмотр видео запрещен“, – сказала Жалите-Штарене.
Инструктор по вождению Ольга Жидовленкова ранее говорила журналистам, что в городе существует немало проблем с общественным транспортом.
„Они нарушают ПДД, чувствуют себя хозяевами города, поэтому нарушают некоторые правила. Очень часто во время заторов приводят к столпотворению на перекрестках, нарисованная сетка им ни по чем, они всегда говорят, что спешат выполнить график. Отчасти это можно оправдать, но это не справедливо“, – сказала инструктор.
По словам собеседницы, причина - неправильно размеченные полосы для общественного транспорта, которые „появляются ниоткуда и заканчиваются посреди пути“.
„Например, дорога от Пилайте до „кольца педуниверситета“, где посередине ул. Т.Нарбуто пропадает автобусная полоса, почему так сделано, никто не может объяснить. На проспекте Саванорю автобусная полоса раз 10 заканчивается из-за островка безопасности посреди дороги.
Это доставляет водителям неудобства, но не оправдывает грубые нарушения, когда едут по 2 или 3 полосам, перекрывают дорогу машинам и отъезжают от остановок, не показывая поворот“, – рассказала инструктор.