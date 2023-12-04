Вильнюсец 15 минут ждал зеленого сигнала светофора, виноватым остался водитель

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: SĮ „Susisiekimo paslaugos“

"Кто наконец приведет в порядок светофоры?" - этот и подобные вопросы задают водители. Предприятие Susisiekimo paslaugos ("Услуги сообщения") (далее: JUDU) отвечает, что ничего делать не нужно и что это вина водителей, что не загорается зеленый сигнал, пишет портал Made in Vilnius.

Несколько дней назад один из водителей пожаловался в социальных сетях, что ему пришлось 15 минут ждать зеленого сигнала светофора. Действие происходило поздно вечером в районе улицы Наугардукас, 98. Как объясняет JUDU, светофор был и остается в порядке.

"Светофор работает в штатном режиме, без каких-либо сбоев. Зеленый сигнал светофора для автомобиля не загорелся из-за возможной неправильной остановки на стоп-линии", - говорит Грета Василяускайте, специалист по связям с общественностью JUDU.

Как объясняют в компании, они сами получают жалобы на то, что долго горит красный сигнал на различных перекрестках по всему городу. Однако светофоры исправны и не меняют цвет сигнала в течение длительного времени только потому, что датчики не фиксируют автомобили, которые, возможно, останавливаются на перекрестке, не доезжая до стоп-линии, или водители пересекают эту линию, выстраиваясь за ней.

В таких случаях зеленый сигнал может не включиться, потому что не срабатывает соответствующий датчик. Поэтому некоторые водители вынуждены на перекрестке стоять 15 и 20 минут. Полную инструкцию по остановке перед перекрестком можно найти здесь.

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Источник
ru.DELFI.lt
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