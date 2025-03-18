Вильнюсцы зафиксировали необычный пешеходный переход

На фото виден переход на улице Лейчу, за переходом нет дороги, видны кусты и поле.

Люди в комментариях гадают, что значит этот курьез.

„Дорога вникуда“, – пишет один.

„Дополнительные усвоенные деньги карман не прожигают…“, – комментирует другой пользователь.

Есть и те, кто пытается объяснить такое решение

„Есть какая-то логика, если не будет „зебры“ будут оставлять машины“, – писал еще один пользователь.

Вильнюсский муниципалитет объяснил порталу tv3.lt, почему здесь появился переход.

„Проект отрезка ул. Лейчу был осуществлен в полной мере, включая переход и приспущенные бортики на перекрестке с ул. Белюну“, – сказано в ответе муниципалитета.