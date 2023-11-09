Вильнюсцы возмущены: вместо обещанных небольших счетов, суммы увеличились

Пик кризиса энергоресурсов остался в прошлом, успокаивал жителей в середине октября глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.
Однако первые счета в этом сезоне некоторых вильнюсцев разочаровали - платить придется больше, чем год назад.
Читательница Лаура, которая живет в квартире площадью 63 кв. м в нереновированном доме, сказала Delfi, что в этом году счет на 7 евро больше, чем год назад.
"Перед началом сезона и в начале не раз говорили, людей успокаивали, говоря, что платить будем меньше в этом году. Нас снова обманули. (…) За октябрь 2022 г. первый счет был 53,75 евро, а в этом году - 61,13 евро", – сказала она.
Лаура заметила, что подорожание значительное, ведь надо учесть также, что компенсации в этом году получат не все.
Читатель Йонас сказал, что его счет на этот раз всего на 1,55 евро больше, чем год назад. Он живет в квартире площадью 45 кв. м.
"Обещали, что будет дешевле, но дешевле не стало, даже немного подорожало", – сказал читатель.
Житель Науининкай Томас тоже должен будет заплатить больше. За отопление квартиры площадью 36 кв. м в прошлом году он заплатил 37,75, а в этом заплатит 47,57 евро.
Лина, которая живет в старом доме, сказала, что за квартиру площадью 48 кв. м в прошлом году она заплатила 30,62 евро, а в этом заплатит 38,78 евро.
Представитель "Вильнюсских теплосетей" (VŠT) Лауринас Якубаускас сказал Delfi, что отопление в октября было на 10% дешевле, чем год назад, но месяц был прохладнее, поэтому увеличился расход теплоэнергии. В октябре, когда начался отопительный сезон 1 кВт/ч теплоэнергии стоил 8,02 цт без НДС. В прошлом году цена была 8,9 цн без НДС.
В прошлом году для производства тепла использовали обессеренный мазут. В этом году от мазута отказались, его заменит природный газ. Планируется, что газ составит около 22% топлива, которое будут использовать для производства теплоэнергии в столице.
"Общий расход теплоэнергии в октябре был на 1/3 выше, чем год назад, это отразилось в счетах жителей", – сказал представитель "Вильнюсских теплосетей" Лауринас Якубаускас.
Кроме того, влияет и тот факт, что Вильнюсская когенерационная теплостанция не работает на полную мощность. Но соотношение газа и биотоплива изменится - сейчас используют 60% биотоплива и 40% газа (год назад было наоборот).
Президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс согласился с тем, что на счета повлияла погода. Кроме того, он напомнил, что это также результат использования газа.