Вильнюсцы возмущены: вместо обещанных небольших счетов, суммы увеличились

Пик кризиса энергоресурсов остался в прошлом, успокаивал жителей в середине октября глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

Однако первые счета в этом сезоне некоторых вильнюсцев разочаровали - платить придется больше, чем год назад.

Читательница Лаура, которая живет в квартире площадью 63 кв. м в нереновированном доме, сказала Delfi, что в этом году счет на 7 евро больше, чем год назад.

"Перед началом сезона и в начале не раз говорили, людей успокаивали, говоря, что платить будем меньше в этом году. Нас снова обманули. (…) За октябрь 2022 г. первый счет был 53,75 евро, а в этом году - 61,13 евро", – сказала она.

Лаура заметила, что подорожание значительное, ведь надо учесть также, что компенсации в этом году получат не все.

Читатель Йонас сказал, что его счет на этот раз всего на 1,55 евро больше, чем год назад. Он живет в квартире площадью 45 кв. м.

"Обещали, что будет дешевле, но дешевле не стало, даже немного подорожало", – сказал читатель.