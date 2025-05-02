Вильнюсцы возмущены увиденным в магазине: это недопустимо

„Наверное, это постоянный житель, я сказала работнице, а та улыбнулась и ответила, что знает о нем, но ничего не может сделать“, – писала другая пользователь.

Другие писали, что видели голубя между прилавками с крупой, макаронами и соусами.

„Дорогие жители, сегодня, в 12:40 ч., в магазине Iki в отделе нефасованных хлебобулочных изделий хозяйничал голубь, он расхаживал по верхней открытой полке и клевал булки и пирожные. Имейте в виду, если решите купить что-то к чаю“, – писала она.

Эта история стала причиной для дискуссии в социальной сети Facebook – жители возмущались и делились своими замечаниями. Были те, кто писал, что голубь регулярно наведывается в этот магазин, работники знают об этом, но ничего не предпринимают.

„Этот голубь не только клюет булки, но и лакомится орехами и сухофруктами“, – заметила в дискуссии Мигле.

„Я его вижу не первый раз. Месяц назад там уже летали голуби“, – писала Ева.

„Не первый раз, он там живет“, – комментировала Эгле.

На ситуацию отреагировала пресс-секретарь сети Гинтаре Китове. Она заверила пользователей, что голубь не живет в магазине.

„Мы проверим эту ситуацию, но птицы не могут жить в торговом зале – в магазине на ночь включают сигнализацию, любое движение было бы замечено.

Скорее всего, птица залетала туда несколько раз. Администрация информирована, будут приняты меры, чтобы подобное не повторилось“, – писала Китове.