Вильнюсцы возмущены тем, что город начали украшать к Рождеству еще в начале ноября

Почти 44 проц. жителей Вильнюса (321 голос) очень раздражены тем, что город начал готовиться к праздникам уже в начале ноября. Еще 22 проц. (159) говорит, что еще не чувствует духа Рождества. Еще 16 проц.(116) не чувствует духа Рождества, но замечает, что все уже украшаются к Рождеству.

„Я уже отпраздновал! Сейчас готовлюсь к Пасхе 2028. Мне больше нечего добавить“, - шутят жители.

Всего 9 проц. опрошенных (66) довольны декорациями и с нетерпением ждут Рождества. Еще для 8 проц. (62) респондентов вопрос оказался неактуальным.

В опросе MadeinVilnius.lt приняли участие 724 читателя. Опрос проводился с понедельника 11 ноября по пятницу 15 ноября.