2024.11.17 11:53

Вильнюсцы возмущены тем, что город начали украшать к Рождеству еще в начале ноября

 
ru.DELFI.lt
Puošiama eglė Rotušės aikštėje
Puošiama eglė Rotušės aikštėje
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Delfi

В Вильнюсе как никогда рано начали готовиться к рождественскому сезону. Пока одни ждут, когда наконец начнут ставить елку на Кафедральной площади, другие жалуются, что для рождественских украшений, музыки и продуктов еще слишком рано - показывают данные опроса MadeinVilnius.lt.

Почти 44 проц. жителей Вильнюса (321 голос) очень раздражены тем, что город начал готовиться к праздникам уже в начале ноября. Еще 22 проц. (159) говорит, что еще не чувствует духа Рождества. Еще 16 проц.(116) не чувствует духа Рождества, но замечает, что все уже украшаются к Рождеству.

„Я уже отпраздновал! Сейчас готовлюсь к Пасхе 2028. Мне больше нечего добавить“, - шутят жители.

Всего 9 проц. опрошенных (66) довольны декорациями и с нетерпением ждут Рождества. Еще для 8 проц. (62) респондентов вопрос оказался неактуальным.

В опросе MadeinVilnius.lt приняли участие 724 читателя. Опрос проводился с понедельника 11 ноября по пятницу 15 ноября.

Город начал подготовку к празднику еще в начале ноября. Кафе и рестораны украшают витрины, в магазинах можно увидеть и купить праздничную продукцию и украшения, в Вильнюсе начался монтаж рождественского катка. В Сенаторском пассаже установили декорации и рождественскую елку, а люди уже начинают искать живые елочки для дома.

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