Вильнюсцы возмущены: оранжевые пакеты выдают бесплатно, а стоимость услуг по вывозу мусора увеличилась

Вильнюсец Юлюс поделился счетами за вывоз мусора.

"За год вывоз мусора подорожал больше чем на 20%. В прошлом году за вывоз мусора я заплатил 52,59 евро, а в этом - 64,59 евро", – возмущался мужчина.

"При этом никаких дополнительных услуг не предоставляют. С чем связан рост цен? Неужели и в следующем году счет вырастет на 20% и будет 70 евро?" – вопрошал мужчина.

По его словам, муниципалитет бесплатно раздает оранжевые пакеты и емкости для сортировки пищевых отходов.

"Однако, выясняется, что ничего бесплатного не бывает. Сейчас мы платим за эти емкости. Кроме того, за них платят даже те, кто ими не пользуется.

Говорят, что все ради окружающей среды, однако на самом деле – все ради денег", – возмущался он.

Вильнюсский муниципалитет, заметил, что повышение платы за вывоз мусора связано с рядом факторов.