Вильнюсцы возмущены большим количеством соли на улицах: вредит природе, животным, портит обувь

„Не забывайте о собаках. В центре города с собаками практически негде гулять, соль разъедает подушки лап. Около реки - то же самое. А ведь в этом году и снега мало, и морозов“, – пишут жители.

„Зачем сыпать столько соли? Такими темпами через несколько лет не останется больших деревьев. Какая зеленая столица, это соляная столица Европы…“, – пишут обеспокоенные горожане.

„Ужасное количество соли, я уже не говорю о собаках, ибо кого волнуют чужие собаки. Но что останется с деревьев, газонов – ведь эти сотни тонн с талой водой попадают в землю. А потом, глядь, высохло почему-то“, – пишут жители.

Жители переживают за растения, домашних питомцев, которые страдают из за большого количества соли на улицах.

Муниципалитет отмечает, что используют нормальное количество соли. Больше ее используют только при неблагоприятных условиях, например, как 6 января, когда утром шел снег, а вечером - ледяной дождь, утверждает представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Однако вильнюсцы отмечают, что местами соль рассыпают неравномерно, образуются „соляные горки“.

„Вручную посыпают только ступени лестниц и иногда около остановок и площадок с контейнерами – там, где не может подъехать техника. При автоматической посыпке тоже нельзя полностью исключить вероятность неравномерного распределения соли - чаще всего из-за препятствий на пути и т.д.“, - сказал Грубинскас.