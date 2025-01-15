Вильнюсцы возмущены большим количеством соли на улицах: вредит природе, животным, портит обувь

Жители переживают за растения, домашних питомцев, которые страдают из за большого количества соли на улицах.
„Ужасное количество соли, я уже не говорю о собаках, ибо кого волнуют чужие собаки. Но что останется с деревьев, газонов – ведь эти сотни тонн с талой водой попадают в землю. А потом, глядь, высохло почему-то“, – пишут жители.
„Зачем сыпать столько соли? Такими темпами через несколько лет не останется больших деревьев. Какая зеленая столица, это соляная столица Европы…“, – пишут обеспокоенные горожане.
„Не забывайте о собаках. В центре города с собаками практически негде гулять, соль разъедает подушки лап. Около реки - то же самое. А ведь в этом году и снега мало, и морозов“, – пишут жители.
Муниципалитет отмечает, что используют нормальное количество соли. Больше ее используют только при неблагоприятных условиях, например, как 6 января, когда утром шел снег, а вечером - ледяной дождь, утверждает представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Однако вильнюсцы отмечают, что местами соль рассыпают неравномерно, образуются „соляные горки“.
„Вручную посыпают только ступени лестниц и иногда около остановок и площадок с контейнерами – там, где не может подъехать техника. При автоматической посыпке тоже нельзя полностью исключить вероятность неравномерного распределения соли - чаще всего из-за препятствий на пути и т.д.“, - сказал Грубинскас.
Вильнюсцы уже не знают, как спасать от такого количества соли свою обувь и автомобили. Муниципалитет отмечает, что жители могут информировать его работников о местах, где, по их мнению, было насыпано слишком много соли. Такие места уже фиксируют работники староств. В таких случаях муниципалитет обязывает подрядчиков убрать лишнюю соль.
Муниципалитет отмечает, что призывает подрядчиков вместо соли использовать мелкий щебень, если есть такая возможность. Смесь песка и соли стараются не использовать, поскольку сухой песок потом разносит ветер. Такой песок может попасть в органы дыхания жителей и животных и нанести вред здоровью.