Вильнюсцы вместе посадили 3000 кустов в Каролинишкес

"Качество жизни меняется не только в центральной части города, но и в более отдаленных от центра районах. После того, как посаженные нами кусты зазеленеют, это место станет уютнее, безопаснее и удобнее для игр детей", - рассказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, принимавший участие в озеленении района вместе со всей семьей.

"Мы пришли на это мероприятие. Наша дочь ходит здесь в детский сад, мы проходим мимо этого места каждый день. Теперь будем вспоминать, что здесь посадили кусты", - сказал, отдыхая после посадки, Вилюс из Вильнюса.

В совместной посадке кустов приняли участие как жители Вильнюса, проживающие поблизости, так и приехавшие из других районов города.

"Мы стараемся воспитывать граждански настроенных, ответственных детей, любящих свой город. Это хорошая возможность уделить время для социально-общественной деятельности", - считает педагог Вильнюсской прогимназии им. Жигимантаса Аугусты, пришедшая на мероприятие с большой группой учеников.