Вильнюсцы в ужасе: с моста падают огромные куски бетона

Они падают не только в реку, но и на соседние улицы, по которым ездят автомобили, ходят пешеходы. Городские власти утверждают, что ничего страшного нет – отваливается лишь отделка, сами конструкции все еще крепкие, а упавшие куски бетона уберут.
Ежедневно по этому мосту проезжают десятки тысяч автомобили. Мост был построен в 1979 году. Сейчас с него падают куски бетона.
"Если такой кусок упадет на голову, может убить человека. Если не убить, то так покалечить, что человек перестанет быть человеком. Даже небольшой кусок может нанести травмы", – сказала пешеход.
Под мостом валяются упавшие куски бетона - не один и не два. Они валяются по обеим сторонам реки - на улице Упес и на ул. А.Гоштауто.
Муниципалитет прислал журналистам оценку состояния моста.
"На самом деле, ничего страшного, мост крепкий, конструкции держат, никакой опасности нет, от старости отваливается отделка. То же самое было на виадуке над ул. М.-К.Чурлёнё, его сейчас приводят в порядок", – сказал представитель муниципалитета Арунас Висоцкас.
"Конечно, я думаю, что человек может быть смертельно ранен, ведь высота большая. Здесь ведь и велосипедисты ездят, дети ходят, очень опасно", – сказала пешеход.
Представитель муниципалитета обещал, что специалисты осмотрят конструкции моста и удалят части, которые могут упасть. Висоцкас заверил, что ходить и ездить по самому мосту безопасно.
Он сказал, что в следующем году, возможно, начнут ремонт этого моста, несмотря на то, что ему требуется косметический, а не капитальный ремонт.
"В городе почти все мосты находятся в хорошем состоянии, а таких, как Валакампяйский, который сейчас проектируют, поэтому там разрешено только движение общественного транспорта по первым полосам, из-за опасных натяжек, больше нет. Второй опасный мост - Казбею, движение по нему запрещено", – сказал Висоцкас.
Всего в Литве в ремонте нуждаются 70 мостов. Но денег на их ремонт не хватает.