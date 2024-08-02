Вильнюсцы в шоке: склон их придомового участка снесли при строительстве другого объекта

„Хотим подчеркнуть, что работы по обустройству улицы проводились в строгом соответствии со всеми техническими требованиями, а общая ширина построенной улицы составляет не только саму улицу, но и в соответствии с требованиями институций с обеих сторон проложены пешеходные и велосипедные дорожки, а также зеленые зоны. Мы все еще уточняем информацию и проводим замеры, чтобы выяснить, был ли заход во время работ по обустройству улицы на домовую территорию по адресу ул. Караляучас, 28, так как граница этого участка согласно требованиям находится на расстоянии 3 метров от стены дома“, - прокомментировала Э. Салдукене.