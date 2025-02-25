Вильнюсцы в шоке – рядом с центром столицы спилили 500 деревьев: природа никого не волнует

Марюс (настоящее имя редакции известно) в социальных сетях поделился записью, вызвавшей бурную реакцию и возмущение горожан.

„В районе Жверинас, у реки Нерис, оставался небольшой оазис спокойствия для птиц и людей. Но Вильнюсский муниципалитет и Валдас Бенкунскас, видимо, туда не заходили, а куда сам не ходил, спокойно посылаешь тракторы, которые все сметают, и сердце не болит. А зачем вообще ездить и смотреть? Ведь никого в Вильнюсе природа не интересует. Извините, интересует, только, когда ее „осваивают“, – писал он.

И его информация была не единственной. Валдас (имя редакции известно) публично просил остановить вырубку деревьев.