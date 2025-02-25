Вильнюсцы в шоке – рядом с центром столицы спилили 500 деревьев: природа никого не волнует

Марюс (настоящее имя редакции известно) в социальных сетях поделился записью, вызвавшей бурную реакцию и возмущение горожан.
„В районе Жверинас, у реки Нерис, оставался небольшой оазис спокойствия для птиц и людей. Но Вильнюсский муниципалитет и Валдас Бенкунскас, видимо, туда не заходили, а куда сам не ходил, спокойно посылаешь тракторы, которые все сметают, и сердце не болит. А зачем вообще ездить и смотреть? Ведь никого в Вильнюсе природа не интересует. Извините, интересует, только, когда ее „осваивают“, – писал он.
И его информация была не единственной. Валдас (имя редакции известно) публично просил остановить вырубку деревьев.
„Валдас Бенкунскас, остановите вырубку деревьев в Жверинасе! Как можно скорее! Уже уничтожена почти вся набережная. Оставьте птицам зеленую зону у моста! Вильнюсский муниципалитет, не рассказывай мне о инвазивных видах (сначала с акациями разберитесь). В районе Жверинас компания Stebulė пилит все подряд, проверьте. Остались пни метровой толщины, их присыпали снегом и опилками, чтобы не бросались в глаза. Там был смешанный лес, не плантация кленов ясенелистных, которые надо убирать. Вместо зеленой зоны для птиц, сейчас голое место. Проверьте и остановите вырубку в зеленой зоне!“ – писал он.
Линас (имя редакции известно) обратил внимание на то, что часть деревьев были охраняемыми видами.
„Валдас Бенкунскас, знаете ли вы, что вам лгут? Вильнюсский муниципалитет, было ли у Stebulė разрешение на спиливание этой сосны? А может сосна была „инвазивная“? Это лишь один пример, лежащий „на поверхности“. Сколько таких охраняемых деревьев Stebulė спрятала в куче вырубленных деревьев на закрытой территории на ул. И.Крашевскё?“, - писал он
На эти упреки ответил Вильнюсский муниципалитет. Его представители объяснили, почему были удалены эти деревья.
„Распространение инвазивных видов на берегах реки - очень актуальная проблема, поскольку вода и ветер быстро переносят семена. Клен ясенелистный - самый агрессивный инвазивный вид в Литве, представляющий угрозу для выживания местных видов. Опасность эти деревья представляют и для людей, поскольку пыльца вызывает аллергию – поллиноз. Этот вид включен в список инвазивных в 2004 году, на государственном уровне его распространение регулируется с 2013 г.
Важно подчеркнуть, что удаляют только женские деревья, т.е. те, которые дают семена. Мужские деревья оставляют.
Кроме того, на берегах реки вырубают представляющие опасность деревья, если они сухие или находятся в аварийном состоянии. Иными словами, в районе Жверинас провели очистительные работы, удалили деревья, которые представляли опасность для людей и инвазивные деревья. всего удалили около 500 деревьев, išв основном это были клены ясенелистные и немного деревьев других видов, которые находились в аварийном состоянии. Кроме того, удалили молодые клены ясенелистные и кусты“, – сказано в комментарии.