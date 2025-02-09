Вильнюсцы старшего возраста смогут принять участие в мероприятиях Программы деятельных сеньоров

„Все мы становимся старше и хотим как можно дольше сохранять физическую и эмоциональную активность. Мы хотим, чтобы пожилые люди у нас оставались активными, любознательными, чтобы в Вильнюсе было как можно меньше одиноких людей. Пожилые люди хотят ходить в кино, посещать спортивные занятия, расширять кругозор в университете третьего поколения, заниматься музыкой. Нужно лишь подтолкнуть и побудить к такого рода деятельности ее организаторов. Я надеюсь, что старт этой программы будет гармоничным, и принесет пожилым людям массу положительных эмоций. Программа деятельных сеньоров – это финансовое поощрение для организаторов социокультурных, неформальных видов деятельности, чтобы они задействовали пожилых людей, уделили им время, поделились с ними своими знаниями“, – сказала вице-мэр Доналда Мейжелите.
Неправительственные организации, ассоциации, поставщики услуг неформального обучения и другие юридические лица, а также самозанятые педагоги приглашают вильнюсцев старшего возраста совершенствовать свои навыки. На разные программы будет выделено от 5000 до 15 000 евро.
Цель программы - создать активный досуг для пожилых людей, сделать так, чтобы они могли участвовать в социальной жизни, несмотря на социальный статус.
Пожилые люди смогут заниматься предложенными видами деятельности бесплатно.