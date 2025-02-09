Вильнюсцы старшего возраста смогут принять участие в мероприятиях Программы деятельных сеньоров

„Все мы становимся старше и хотим как можно дольше сохранять физическую и эмоциональную активность. Мы хотим, чтобы пожилые люди у нас оставались активными, любознательными, чтобы в Вильнюсе было как можно меньше одиноких людей. Пожилые люди хотят ходить в кино, посещать спортивные занятия, расширять кругозор в университете третьего поколения, заниматься музыкой. Нужно лишь подтолкнуть и побудить к такого рода деятельности ее организаторов. Я надеюсь, что старт этой программы будет гармоничным, и принесет пожилым людям массу положительных эмоций. Программа деятельных сеньоров – это финансовое поощрение для организаторов социокультурных, неформальных видов деятельности, чтобы они задействовали пожилых людей, уделили им время, поделились с ними своими знаниями“, – сказала вице-мэр Доналда Мейжелите.