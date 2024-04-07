Вильнюсцы сообщают: в центре города установлены радары, измеряющие среднюю скорость

На ул. Гележинё Вилко такие посты контроля скорости будут работать в обоих направлениях. Такие же радары установят и на Западной объездной дороге на отрезке от проспекта Пилайте до ул. Осло, на ул. Т.Нарбуто - от проспекта Лайсвес до ул. Селю. Будет еще один комплект, который время от времени будут переставлять на другое место.
"Установят 10 муляжей, в которые время от времени будут устанавливать один комплект, место будет меняться. Всего запланировано 60 мест для этих муляжей, в которые можно устанавливать камеру", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Арунас Висоцкас.
Может быть так, что вы будете ехать по улице и не будете знать, что вашу скорость фиксируют.
Водители недовольны установкой таких радаров в городе. Инструкторы по вождению убеждены, что такие посты контроля скорости просто необходимы.
"В городе тоже бывают ДТП, и пострадавшие и погибшие, по правилам везде надо ездить, а не только на каких-то улицах", – сказал инструктор Артурас Пакенас.
"Когда едешь на обычной скорости, чувствуешь давление всего потока. Стало нормой, что весь поток едет на 10-20 км/ч быстрее, поэтому, когда едешь с учеником сложно убедить его не догонять других", – сказал инструктор Каститис Повилайтис.
Некоторые водители утверждают, что порой радары устанавливают на тех участках дорог, где нет пешеходных переходов, редко случаются ДТП, однако инструкторы надеются, что все участки выбраны неслучайно.
"Я искренне надеюсь, что места выбирают путем анализа расходов и пользы, чтобы не было таких историй как в центре Вильнюса с бетонными столбиками, с зелеными стрелками, которые то убирают, то возвращают… И за все это платим мы - налогоплательщики", – выразил надежду Повилайтис.
"Это неприятно, но мы граждане, мы должны соблюдать закон, даже если он нам не нравится. Надо что-то делать, писать, бороться, выбирать подходящего мэра, который соблюдал бы какие-то нормы", – сказал Пакенас.
"Есть жалобы на аварийные ситуации, есть черные зоны… С учетом всей ситуации мы видим, что стационарные ПКС не решают все проблемы. Было решено испробовать посты контроля скорости, измеряющие среднюю скорость, в городе", – объяснил Висоцкас.
Пока эти радары не работают, их будут тестировать.
"Думаю, тестирование много времени не займет, около двух месяцев, потом уже водители будут получать уведомления… Мы планируем, что летом они будут действовать на полную мощность", – обещал Висоцкас.
Оборудование одного комплекта такого ПКС с присмотром стоит чуть больше 400 000 евро.
Пока решение не принято, но не исключено, что в будущем постов контроля, измеряющих среднюю скорость, в городе станет больше.