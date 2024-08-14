Вильнюсцы собрали 1300 тонн пищевых отходов

„Сортировка пищевых отходов набирает оборот. За семь месяцев жители собрали 1334 тонн таких отходов. Периодически проводят исследования содержимого пакетов, выясняется, что жители привыкли к новому порядку“, – сказал директор Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс.
Жителей призывают забрать средства для сортировки, если они еще этого не сделали. Каждому выдают многоразовую емкость и по три рулона пакетов. По три рулона могут взять и те, кто уже брал пакеты.
Средства для сортировки по-прежнему раздают в мобильных пунктах около торговых центров, заправочных станций, ресторанов фаст-фуда. Эти пункты сменяют место по установленному графику. Кроме того, все желающие могут получить средства сортировки на площадках с крупногабаритными отходами, в староствах. Средства сортировки раздают бесплатно.
На данный момент жителям выдали 271 000 многоразовых контейнеров для сортировки пищевых отходов.
Эту тару и пакеты могут получить все вильнюсцы, неважно, декларировали они место жительства в столице или нет. Важно указать адрес, где человек проживает.
В оранжевые пакеты выбрасывают органические отходы. Затем пакет плотно завязывают и бросают в общие контейнеры.